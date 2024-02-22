Преступная армия РФ в районе Авдеевки усиливается резервными подразделениями и хочет добиться определенных успехов в сакральных для себя датах 23-24 февраля.
Что известно о ситуации на Авдеевском направлении
По информации руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, оккупационная армия РФ за счет имеющихся резервов усиливает подразделения в районе Авдеевки, где после захвата населенного пункта российские военные преступники провели перегруппировку.
Он также подчеркнул, что в Запорожской области вражеское давление за последнее время значительно снизилось.
За прошедшие сутки в Запорожской области было отбито 8 вражеских атак.
Лиховой подчеркнул, что в настоящее время ключевые усилия российских окупантов концентрируются в районах Авдеевки и Марьинки.
Так вблизи Марьинки ВСУ в течение суток отразили 14 вражеских атак.
А вблизи Степного, Северного, Ласточкиного, Невельского и Первомайского ВСУ отразили 19 атак.
Что известно о ситуации в районе Бахмута
По информации командования Сухопутных войск ВСУ, преступная армия РФ пыталась провести наступление по линии "Времен Яр - Хромово - Бахмут".
Однако оккупантам пришлось отступить из-за потери большого количества бронетехники.
В частности, как отмечается, помогло остановить оккупантов подразделение "Перун", сжег 2 БМД на этом участке.
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