Армия РФ перебрасывает резервные подразделения в район Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ перебрасывает резервные подразделения в район Авдеевки

Армия РФ
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Источник:  online.ua

Преступная армия РФ в районе Авдеевки усиливается резервными подразделениями и хочет добиться определенных успехов в сакральных для себя датах 23-24 февраля.

Что известно о ситуации на Авдеевском направлении

По информации руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, оккупационная армия РФ за счет имеющихся резервов усиливает подразделения в районе Авдеевки, где после захвата населенного пункта российские военные преступники провели перегруппировку.

Некоторые позиции они усиливают, но и мы со своей стороны также усиливаем свои линии обороны дополнительными подразделениями, – отметил Лиховой.

Он также подчеркнул, что в Запорожской области вражеское давление за последнее время значительно снизилось.

За прошедшие сутки в Запорожской области было отбито 8 вражеских атак.

Лиховой подчеркнул, что в настоящее время ключевые усилия российских окупантов концентрируются в районах Авдеевки и Марьинки.

Так вблизи Марьинки ВСУ в течение суток отразили 14 вражеских атак.

А вблизи Степного, Северного, Ласточкиного, Невельского и Первомайского ВСУ отразили 19 атак.

Вероятнее всего, враг хочет преуспеть к их "красным датам" в календаре, связанным с 23 февраля, и трагическим для нас всем днем, 24 февраля. Они там развивают активность, – предполагает Лиховой.

Что известно о ситуации в районе Бахмута

По информации командования Сухопутных войск ВСУ, преступная армия РФ пыталась провести наступление по линии "Времен Яр - Хромово - Бахмут".

Однако оккупантам пришлось отступить из-за потери большого количества бронетехники.

Потеря большого количества бронированных машин противника во время сегодняшнего наступления побудила россиян отступить, отмечают представители Сухопутных сил.

В частности, как отмечается, помогло остановить оккупантов подразделение "Перун", сжег 2 БМД на этом участке.

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