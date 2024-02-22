Армія РФ продовжує наступ в районі Авдіївки — 3-я ОШБр
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ продовжує наступ в районі Авдіївки — 3-я ОШБр

Танкисти ЗСУ
Джерело:  3-тя окрема штурмова бригада

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади зазначають, що наразі злочинна армія РФ продовжує спроби наступу в районі Авдіївки на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку

Бійці 3-ої ОШБр зазначають, що десантні групи окупаційної армії РФ висаджуються у притул до окопів українських військових.

У спробах штурмувати накатами наші позиції на Авдіївському напрямку противник здійснив декілька висаджень десанту впритул до окопів. Бійці одразу викликали вогневу підтримку й місце десантування ворога почали крити бригадні артилерія й дрони. На додаток - 200-их й 300-их окупантів давила російська БМП, яка доставляла нові групи десанту, - зазначають бійці Третьої штурмової.

Вцілілі окупанти намагалися захопити окопи українських захисників та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою.

За ніч атак бійці Третьої штурмової бригади знищили 35 окупантів, ще 9 - захопили у полон.

Армія РФ готується посили штурми в районі Авдіївки

За словами керівника пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, після захоплення Авдіївки російські окупанти проводять перегрупування, підтягують резерви та намагаються продовжувати наступ.

За 4 місяці наступу в районі Авдіївки армія РФ втратила на цьому напрямку понад 47 тис осіб.

Звичайно, що після таких втрат ворогу треба перегрупуватися, потрібно зализати рани. Але, на жаль, в росіян є певні резерви і вони перегруповуються після цієї операції. Підтягують нові ресурси. Інші підрозділи, за підтримки авіації, намагаються продовжувати штурмові дії вже далі на захід від Авдіївки в напрямку Ласточкиного і сусідніх населених пунтків, - наголошує Лиховій.

За його словами, в російських окупантів, ймовірно, є "червоні дати календаря" - це 23 лютого, є річниця повномасштабного вторгнення - 24 лютого.

Тому є підстави вважати, що це тільки прелюдія до наступу на Авдіївському напрямку. Про це є розвідувальна інформація, є готовність зустріти ворога більшими ресурсами – наші підрозділи посилюються, заходять додаткові сили, створюються додаткові позиції, щоб зупинити ворога, - зазначив речник ОСУВ “Таврія”.

Лиховій додав, що в районі Авдіївки українські військові зміцнюють ешелоновану оборону, перекидають додаткові підрозділи та створюють нові вогневі позиції.

Він зазначив, що ЗСУ в районі Авдіївки продовжують протистояти просуванню російських окупантів.

Там ідуть складні бої, позиції відновлюються нашими військами. Ворог потрапляє в полон, а це свідчить про те, що відбуваються певні бойові близькі зітнення, - зазначив Лиховій.

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