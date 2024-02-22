Бійці 3-ої окремої штурмової бригади зазначають, що наразі злочинна армія РФ продовжує спроби наступу в районі Авдіївки на Донеччині.
Що відомо про ситуацію на Авдіївському напрямку
Бійці 3-ої ОШБр зазначають, що десантні групи окупаційної армії РФ висаджуються у притул до окопів українських військових.
Вцілілі окупанти намагалися захопити окопи українських захисників та більшість з них були ліквідовані у ближньому бою.
За ніч атак бійці Третьої штурмової бригади знищили 35 окупантів, ще 9 - захопили у полон.
Армія РФ готується посили штурми в районі Авдіївки
За словами керівника пресцентру ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, після захоплення Авдіївки російські окупанти проводять перегрупування, підтягують резерви та намагаються продовжувати наступ.
За 4 місяці наступу в районі Авдіївки армія РФ втратила на цьому напрямку понад 47 тис осіб.
За його словами, в російських окупантів, ймовірно, є "червоні дати календаря" - це 23 лютого, є річниця повномасштабного вторгнення - 24 лютого.
Лиховій додав, що в районі Авдіївки українські військові зміцнюють ешелоновану оборону, перекидають додаткові підрозділи та створюють нові вогневі позиції.
Він зазначив, що ЗСУ в районі Авдіївки продовжують протистояти просуванню російських окупантів.
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