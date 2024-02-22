Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады отмечают, что в настоящее время преступная армия РФ продолжает попытки наступления в районе Авдеевки Донецкой области.
Что известно о ситуации на Авдеевском направлении
Бойцы 3-й ОШБр отмечают, что десантные группы оккупационной армии РФ высаживаются в приют к окопам украинских военных.
Уцелевшие оккупанты пытались захватить окопы украинских защитников и большинство из них были ликвидированы в ближнем бою.
За ночь атак бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили 35 окупантов, еще 9 - захватили в плен.
Армия РФ готовится посилить штурмы в районе Авдеевки
По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, после захвата Авдеевки российские оккупанты проводят перегруппировку, подтягивают резервы и пытаются продолжать наступление.
За 4 месяца наступления в районе Авдеевки армия РФ потеряла на этом направлении более 47 тыс. человек.
По его словам, у российских окупантов, вероятно, есть "красные даты календаря" - это 23 февраля, есть годовщина полномасштабного вторжения - 24 февраля.
Лиховой добавил, что в районе Авдеевки украинские военные укрепляют эшелонированную оборону, опрокидывают дополнительные подразделения и создают новые огневые позиции.
Он отметил, что ВСУ в районе Авдеевки продолжают противостоять продвижению российских окупантов.
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