Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады отмечают, что в настоящее время преступная армия РФ продолжает попытки наступления в районе Авдеевки Донецкой области.

Что известно о ситуации на Авдеевском направлении

Бойцы 3-й ОШБр отмечают, что десантные группы оккупационной армии РФ высаживаются в приют к окопам украинских военных.

В попытках штурмовать накатами наши позиции на Авдеевском направлении противник совершил несколько высадок десанта вплотную к окопам. Бойцы сразу же вызвали огневую поддержку и место десантирования врага начали крыть бригадные артиллерия и дроны. Вдобавок - 200-х и 300-х оккупантов давила российская БМП, которая доставляла новые группы десанта, - отмечают бойцы Третьей штурмовой. Поделиться

Уцелевшие оккупанты пытались захватить окопы украинских защитников и большинство из них были ликвидированы в ближнем бою.

За ночь атак бойцы Третьей штурмовой бригады уничтожили 35 окупантов, еще 9 - захватили в плен.

Армия РФ готовится посилить штурмы в районе Авдеевки

По словам руководителя прессцентра ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, после захвата Авдеевки российские оккупанты проводят перегруппировку, подтягивают резервы и пытаются продолжать наступление.

За 4 месяца наступления в районе Авдеевки армия РФ потеряла на этом направлении более 47 тыс. человек.

Конечно, после таких потерь врагу нужно перегруппироваться, нужно зализать раны. Но, к сожалению, у россиян есть определенные резервы, и они перегруппировываются после этой операции. Подтягивают новые ресурсы. Другие подразделения, при поддержке авиации, пытаются продолжать штурмовые действия уже дальше к западу от Авдеевки в направлении Ласточкиного и соседних населенных пунктов, - отмечает Лиховой. Поделиться

По его словам, у российских окупантов, вероятно, есть "красные даты календаря" - это 23 февраля, есть годовщина полномасштабного вторжения - 24 февраля.

Поэтому есть основания полагать, что это только прелюдия к наступлению на Авдеевском направлении. Об этом есть разведывательная информация, есть готовность встретить врага большими ресурсами – наши подразделения усиливаются, заходят дополнительные силы, создаются дополнительные позиции, чтобы остановить врага, - отметил представитель ОСУВ "Таврия". Поделиться

Лиховой добавил, что в районе Авдеевки украинские военные укрепляют эшелонированную оборону, опрокидывают дополнительные подразделения и создают новые огневые позиции.

Он отметил, что ВСУ в районе Авдеевки продолжают противостоять продвижению российских окупантов.