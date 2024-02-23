ЗСУ показали роботу танків Abrams на Авдіївському напрямку — відео

У районі Авдіївки вже понад місяць воюють американські танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 окрему механізовану бригаду, яка опублікувала відео бойової роботи.
47-ма бригада показала відео бойової роботи танків Abrams
На відео можна побачити удари з танка по позиціях російських окупантів. Зазначається, що Abrams показують високу живучість у бою.
Це перше офіційне визнання бойового застосування Abrams в Україні.
Військові нагадали, що танки цієї моделі пройшли бойове хрещення під час війни в Перській затоці, а також під час операції США щодо повалення режиму диктатора Саддама Хусейна в Іраку в 2003 році. Також Abrams застосовувалися американською морською піхотою в Афганістані.
Що відомо про переваги Abrams та використання їх ЗСУ
Раніше зазначалося, що українські військові використовують отримані Abrams не стільки у якості танків, скільки як сенсорні платформи, які допомагають здійснювати наведення радянським танкам ЗСУ.
Крім того, існує ймовірність, що отримані Україною американські танки і БМП оснащені бортовою системою Blue Force Tracker, яка реєструє на цифровій мапі розташування дружніх сил.
Поєднання "Абрамса" з іншими бойовими машинами також надає команді чудові можливості для нічних боїв. М-1 з високоякісними тепловізійними прицілами бачить майже так само добре вночі, як і вдень, на відстані кількох миль.
Натомість російський Т-72Б зразка 2022 року має досить примітивний тепловізійний приціл, який працює на відстані менше двох кілометрів.
Начальник ГУР Кирило Буданов раніше зазначав, Україна використовуватиме танки Abrams обережно і тільки для добре розроблених операцій.
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