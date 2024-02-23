ЗСУ показали роботу танків Abrams на Авдіївському напрямку — відео

У районі Авдіївки вже понад місяць воюють американські танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 окрему механізовану бригаду, яка опублікувала відео бойової роботи.

47-ма бригада показала відео бойової роботи танків Abrams

На відео можна побачити удари з танка по позиціях російських окупантів. Зазначається, що Abrams показують високу живучість у бою.

Весь боєкомплект розташований поза вежею в спеціальній задній ніші. При ураженні — енергія вибуху йде вгору. А потужна багатошарова броня робить Abrams одним із найзахищеніших танків у світі, — заявили в 47 ОМБр. Поширити

Це перше офіційне визнання бойового застосування Abrams в Україні.

Військові нагадали, що танки цієї моделі пройшли бойове хрещення під час війни в Перській затоці, а також під час операції США щодо повалення режиму диктатора Саддама Хусейна в Іраку в 2003 році. Також Abrams застосовувалися американською морською піхотою в Афганістані.

Що відомо про переваги Abrams та використання їх ЗСУ

Раніше зазначалося, що українські військові використовують отримані Abrams не стільки у якості танків, скільки як сенсорні платформи, які допомагають здійснювати наведення радянським танкам ЗСУ.

Крім того, існує ймовірність, що отримані Україною американські танки і БМП оснащені бортовою системою Blue Force Tracker, яка реєструє на цифровій мапі розташування дружніх сил.

Поєднання "Абрамса" з іншими бойовими машинами також надає команді чудові можливості для нічних боїв. М-1 з високоякісними тепловізійними прицілами бачить майже так само добре вночі, як і вдень, на відстані кількох миль.

Натомість російський Т-72Б зразка 2022 року має досить примітивний тепловізійний приціл, який працює на відстані менше двох кілометрів.