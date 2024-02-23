ВСУ показали работу танков Abrams на Авдеевском направлении – видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ показали работу танков Abrams на Авдеевском направлении – видео

Abrams
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Источник:  47 ОМБр

В районе Авдеевки уже больше месяца воюют американские танки M1 Abrams. Машинами оснастили 47 отдельную механизированную бригаду, опубликовавшую видео боевой работы.

47-я бригада показала видео боевой работы танков Abrams

На видео можно увидеть удары с танка по позициям российских окупантов. Отмечается, что Abrams показывают высокую живучесть в бою.

Весь боекомплект расположен вне башни в специальной задней нише. При поражении – энергия взрыва идет вверх. А мощная многослойная броня делает Abrams одним из самых защищенных танков в мире, заявили в 47 ОМБр.

Это первое официальное признание боевого применения Abrams в Украине.

Военные напомнили, что танки этой модели прошли боевое крещение во время войны в Персидском заливе, а также во время операции США по свержению режима диктатора Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году. Также Abrams применялись американской морской пехотой в Афганистане.

Что известно о преимуществах Abrams и использовании их ВСУ

Ранее отмечалось, что украинские военные используют полученные Abrams не столько в качестве танков, сколько в качестве сенсорных платформ, помогающих осуществлять наведение советским танкам ВСУ.

Кроме того, существует вероятность, что полученные Украиной американские танки и БМП оснащены бортовой системой Blue Force Tracker, регистрирующей на цифровой карте расположение дружеских сил.

Сочетание "Абрамса" с другими боевыми машинами также предоставляет команде отличные возможности для ночных боев. М-1 с высококачественными тепловизионными прицелами видит почти так же хорошо ночью, как и днем, на расстоянии нескольких миль.

В то же время российский Т-72Б образца 2022 года имеет довольно примитивный тепловизионный прицел, работающий на расстоянии менее двух километров.

Начальник ГУР Кирилл Буданов ранее отмечал, что Украина будет использовать танки Abrams осторожно и только для хорошо разработанных операций.

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