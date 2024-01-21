У ВСУ есть хитрый план использования танков Abrams в бою

Украинские военные успешно совмещают использование советской и современной западной военной техники в развязанной Россией преступной войне.
Что известно о готовности ВСУ к использованию американских танков Abrams
Журналисты издания отмечают, что специфическое сочетание современной западной и старой советской военной техники стало наиболее заметным во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ, когда немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley использовались вместе с советскими танками T-64 и T-72.
Однако на фронте в Украине уже начали действовать американские танки М-1 Abrams, которые уже принесли успехи ВСУ, несмотря на свое незначительное количество.
Отмечается, что танки Abrams также имеют 50-кратный цифровой зум, позволяющий распознавать враждебные цели с очень большого расстояния, особенно на равнинной территории.
Что известно о преимуществах Abrams и использовании их ВСУ
Авторы материала подчеркивают, что украинские военные используют полученные Abrams не столько в качестве танков, сколько как сенсорные платформы, которые помогают осуществлять наведение советским танкам ВСУ.
Кроме того, существует вероятность, что полученные Украиной американские танки и БМП оснащены бортовой системой Blue Force Tracker, регистрирующей на цифровой карте расположение дружеских сил.
Сочетание "Абрамса" с другими боевыми машинами также предоставляет команде отличные возможности для ночных боев. М-1 с высококачественными тепловизионными прицелами видит почти так же хорошо ночью, как и днем, на расстоянии нескольких миль.
В то же время российский Т-72Б образца 2022 года имеет довольно примитивный тепловизионный прицел, работающий на расстоянии менее двух километров.
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