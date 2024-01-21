У ВСУ есть хитрый план использования танков Abrams в бою

Что известно о готовности ВСУ к использованию американских танков Abrams

Журналисты издания отмечают, что специфическое сочетание современной западной и старой советской военной техники стало наиболее заметным во время прошлогоднего контрнаступления ВСУ, когда немецкие танки Leopard 2 и американские БМП Bradley использовались вместе с советскими танками T-64 и T-72.

Однако на фронте в Украине уже начали действовать американские танки М-1 Abrams, которые уже принесли успехи ВСУ, несмотря на свое незначительное количество.

У Abrams есть лучшие датчики из всех украинских танков. Благодаря системе теплового видения SADA-II 69-тонный четырехместный М-1 может обнаруживать цели на расстоянии до пяти миль (8 км) — дальше всех других основных боевых танков в 23-месячной войне России против Украины, - объясняют журналисты издания . Поделиться

Отмечается, что танки Abrams также имеют 50-кратный цифровой зум, позволяющий распознавать враждебные цели с очень большого расстояния, особенно на равнинной территории.

Что известно о преимуществах Abrams и использовании их ВСУ

Авторы материала подчеркивают, что украинские военные используют полученные Abrams не столько в качестве танков, сколько как сенсорные платформы, которые помогают осуществлять наведение советским танкам ВСУ.

Кроме того, существует вероятность, что полученные Украиной американские танки и БМП оснащены бортовой системой Blue Force Tracker, регистрирующей на цифровой карте расположение дружеских сил.

Если украинские Abrams и Bradley смогут делиться ситуационной осведомленностью через сетевые трекеры Blue Force, а не через голосовое радио, они могут стать лучшей командой, чем, скажем, Leopard 2 и Bradley, - отмечают авторы материала. Поделиться

Сочетание "Абрамса" с другими боевыми машинами также предоставляет команде отличные возможности для ночных боев. М-1 с высококачественными тепловизионными прицелами видит почти так же хорошо ночью, как и днем, на расстоянии нескольких миль.

В то же время российский Т-72Б образца 2022 года имеет довольно примитивный тепловизионный прицел, работающий на расстоянии менее двух километров.