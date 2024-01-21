ЗСУ вже мають хитрий план використання танків Abrams у бою

Що відомо про готовність ЗСУ до використання американських танків Abrams

Журналісти видання зазначають, що специфічне поєднання сучасної західної та старої радянської військової техніки стало найбільш помітним під час минулогорічного контрнаступу ЗСУ, коли німецькі танки Leopard 2 та американські БМП Bradley використовувались разом із радянськими танками T-64 і T-72.

Однак на фронті в Україні вже почали діяти американські танки М-1 Abrams, які вже принесли успіхи ЗСУ попри свою незначну кількість.

Abrams має найкращі датчики з усіх українських танків. Завдяки системі теплового бачення SADA-II 69-тонний чотиримісний М-1 може виявляти цілі на відстані до п’яти миль (8 км) — далі, ніж усі інші основні бойові танки в 23-місячній війні Росії проти України, - пояснюють журналісти видання. Поширити

Зазначається, що танки Abrams також мають 50-кратний цифровий зум, який дозволяє розпізнавати ворожі цілі із дуже значної відстані, особливо на рівнинній території.

Що відомо про переваги Abrams та використання їх ЗСУ

Автори матеріалу підкреслюють, що наразі українські військові використовують отримані Abrams не стільки у якості танків, скільки як сенсорні платформи, які допомагають здійснювати наведення радянським танкам ЗСУ.

Крім того, існує ймовірність, що отримані Україною американські танки і БМП оснащені бортовою системою Blue Force Tracker, яка реєструє на цифровій мапі розташування дружніх сил.

Якщо українські Abrams і Bradley зможуть ділитися ситуаційною обізнаністю через свої мережеві трекери Blue Force, а не через голосове радіо, вони можуть стати кращою командою, ніж, скажімо, Leopard 2 і Bradley, - зазначають автори матеріалу. Поширити

Поєднання "Абрамса" з іншими бойовими машинами також надає команді чудові можливості для нічних боїв. М-1 з високоякісними тепловізійними прицілами бачить майже так само добре вночі, як і вдень, на відстані кількох миль.

Натомість російський Т-72Б зразка 2022 року має досить примітивний тепловізійний приціл, який працює на відстані менше двох кілометрів.