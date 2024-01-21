ЗСУ вже мають хитрий план використання танків Abrams у бою

Українські військові успішно поєднують використання радянської і сучасної західної військової техніки у розв'язаній Росією злочинній війні.
Що відомо про готовність ЗСУ до використання американських танків Abrams
Журналісти видання зазначають, що специфічне поєднання сучасної західної та старої радянської військової техніки стало найбільш помітним під час минулогорічного контрнаступу ЗСУ, коли німецькі танки Leopard 2 та американські БМП Bradley використовувались разом із радянськими танками T-64 і T-72.
Однак на фронті в Україні вже почали діяти американські танки М-1 Abrams, які вже принесли успіхи ЗСУ попри свою незначну кількість.
Зазначається, що танки Abrams також мають 50-кратний цифровий зум, який дозволяє розпізнавати ворожі цілі із дуже значної відстані, особливо на рівнинній території.
Що відомо про переваги Abrams та використання їх ЗСУ
Автори матеріалу підкреслюють, що наразі українські військові використовують отримані Abrams не стільки у якості танків, скільки як сенсорні платформи, які допомагають здійснювати наведення радянським танкам ЗСУ.
Крім того, існує ймовірність, що отримані Україною американські танки і БМП оснащені бортовою системою Blue Force Tracker, яка реєструє на цифровій мапі розташування дружніх сил.
Поєднання "Абрамса" з іншими бойовими машинами також надає команді чудові можливості для нічних боїв. М-1 з високоякісними тепловізійними прицілами бачить майже так само добре вночі, як і вдень, на відстані кількох миль.
Натомість російський Т-72Б зразка 2022 року має досить примітивний тепловізійний приціл, який працює на відстані менше двох кілометрів.
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