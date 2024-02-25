ВСУ отошли на западную окраину Ласточкиного возле Авдеевки — ОСУВ "Таврия"
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ отошли на западную окраину Ласточкиного возле Авдеевки — ОСУВ "Таврия"

ВСУ
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Сообщения о полной оккупации российскими войсками села Ласточкино, к западу от Авдеевки, преждевременны.

ВСУ отошли на западную окраину Ласточкиного возле Авдеевки

Официальный комментарий таков: на Авдеевском направлении подразделения Сил обороны Украины отошли на западную окраину населённого пункта Ласточкино, где заняли подготовленные оборонные позиции. Продолжаются упорные бои, враг постоянно применяет управляемые авиабомбы и артиллерию, — отметил капитан Лиховой.

Ранее информировали о захвате Ласточкиного

Накануне, 24 февраля, ряд источников, в частности канал DeepState, информировали о захвате российскими оккупантами поселка Ласточкино Очеретинского общества Покровского района Донецкой области. До войны это село имело население 617 человек.

Отвечая на вопрос об оперативной ситуации в других населенных пунктах в зоне ОСУВ “Таврия”, в частности в Роботино на Запорожье, представитель группировки рассказал: “Противник пытается проникнуть и закрепиться в пределах села Роботино на Запорожском направлении. И так же в районах нескольких населенных пунктов Донецкой области. Линия боевого столкновения динамична. Продолжаются ожесточенные бои.

Противник не оставляет попыток штурмовых действий при поддержке артиллерии, авиации и ударных БПЛА и не жалеет своего личного состава. Кое-где враг доставляет свой десант бронетехникой в пределы населенных пунктов, однако эти штурмовые группы последовательно уничтожаются нашими войсками. Так, общие потери российских войск в операционной зоне ОВСУ “Таврия” за минувшие сутки составили 284 человека”.

По словам "линия боевого столкновения динамическая" стоят пот и кровь многих наших солдат, сержантов и офицеров, которые в эти дни героически держат фронт в нашей операционной зоне Донецкой области и Запорожской области, — добавил Лиховой.

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