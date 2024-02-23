Украинские военные в течение суток отразили 61 атаку преступной армии РФ на Таврическом направлении.
Что известно о ситуации на Таврическом направлении
По информации руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, 43 раза украинские военные вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на Марьинском направлении и 10 - на Авдеевском.
Что известно об успехах ВСУ
Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что в районе Марьинки и Авдеевки сейчас наиболее напряженная и динамичная ситуация на Таврическом направлении.
Он также прокомментировал информацию о захвате россиянами населенного пункта Победа Донецкой области.
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