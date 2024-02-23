Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По информации руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, 43 раза украинские военные вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на Марьинском направлении и 10 - на Авдеевском.

На Марьянском направлении произошло 43 боевых столкновения, на Авдеевском направлении – 10. Оккупанты применяют малые штурмовые группы численностью в отделение с применением небольшого количества бронетехники. Они ее используют для высадки наземного десанта, массово уничтожаемого, - отмечает Лиховой. Поделиться

Что известно об успехах ВСУ

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что в районе Марьинки и Авдеевки сейчас наиболее напряженная и динамичная ситуация на Таврическом направлении.

Несколько позиций было восстановлено за предыдущие двое суток. Относительно Авдеевского направления, позавчера там было захвачено в плен более десятка окупантов. Вчера эта тенденция продолжилась, в плен попали 5 россиян. Это следствие близких контактных боев, когда не только враг наступает, но и наши силы восстанавливают позиции и захватывают неожиданно врага, берут в плен, - объясняет Лиховой. Поделиться

Он также прокомментировал информацию о захвате россиянами населенного пункта Победа Донецкой области.