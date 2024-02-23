ВСУ вернули утраченные позиции в районе Авдеевки
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ вернули утраченные позиции в районе Авдеевки

Артиллерия ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские военные в течение суток отразили 61 атаку преступной армии РФ на Таврическом направлении.

Что известно о ситуации на Таврическом направлении

По информации руководителя прессслужбы ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, 43 раза украинские военные вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ на Марьинском направлении и 10 - на Авдеевском.

На Марьянском направлении произошло 43 боевых столкновения, на Авдеевском направлении – 10. Оккупанты применяют малые штурмовые группы численностью в отделение с применением небольшого количества бронетехники. Они ее используют для высадки наземного десанта, массово уничтожаемого, - отмечает Лиховой.

Что известно об успехах ВСУ

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что в районе Марьинки и Авдеевки сейчас наиболее напряженная и динамичная ситуация на Таврическом направлении.

Несколько позиций было восстановлено за предыдущие двое суток. Относительно Авдеевского направления, позавчера там было захвачено в плен более десятка окупантов. Вчера эта тенденция продолжилась, в плен попали 5 россиян. Это следствие близких контактных боев, когда не только враг наступает, но и наши силы восстанавливают позиции и захватывают неожиданно врага, берут в плен, - объясняет Лиховой.

Он также прокомментировал информацию о захвате россиянами населенного пункта Победа Донецкой области.

Ситуация на линии столкновения динамичная и вчера враг атаковал в районе сел Новомихайловка, Георгиевка и Победа 43 раза. Это очень много как для небольшого отрезка на линии фронта. Вероятно, они были приурочены к попытке получить какие-то результаты перед 23 февраля, какое у них праздник. Попытки их были безуспешны, а некоторые позиции были возобновлены, - подчеркнул спикер ОСУВ "Таврия".

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