ЗСУ повернули втрачені позиції в районі Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ повернули втрачені позиції в районі Авдіївки

Артилерія ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські військові протягом доби відбили 61 атаку злочинної армії РФ на Таврійському напрямку. 

Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку

За інформацією керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, 43 рази українські військові вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ на Мар’їнському напрямку та 10 — на Авдіївському.

На Мар'янському напрямку відбулося 43 бойових зіткнення, на Авдіївському напрямку — 10. Окупанти застосовують малі штурмові групи чисельністю до відділення із застосуванням невеликої кількості бронетехніки. Вони її використовують для висадження наземного десанту, який масово знищується, — зазначає Лиховій.

Що відомо про успіхи ЗСУ

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що в районі Мар’Їнки та Авдіївки наразі найбільш напружена та динамічна ситуація на Таврійському напрямку.

Кілька позицій було відновлено за попередні дві доби. Стосовно Авдіївського напрямку, позавчора там було захоплено в полон більше десятка окупантів. Вчора ця тенденція продовжилася, в полон потрапили 5 росіян. Це наслідок близьких контактних боїв, коли не лише ворог наступає, а й наші сили відновлюють позиції і захоплюють ворога зненацька, беруть у полон, — пояснює Лиховій.

Він також прокоментував інформацію про захоплення росіянами населеного пункту Побєда Донецької області. 

Ситуація на лінії зіткнення динамічна і вчора ворог атакував у районі сіл Новомихайлівка, Георгіївка та Побєда 43 рази загалом. Це дуже багато, як для невеликого відрізку на лінії фронту. Ймовірно, вони були приурочені до намагання здобути якихось результатів перед 23 лютого, яке в них свято. Спроби їхні були безуспішні, а деякі позиції були відновлені, — підкреслив речник ОСУВ “Таврія”.

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