Українські військові протягом доби відбили 61 атаку злочинної армії РФ на Таврійському напрямку.
Що відомо про ситуацію на Таврійському напрямку
За інформацією керівника пресслужби ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, 43 рази українські військові вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ на Мар’їнському напрямку та 10 — на Авдіївському.
Що відомо про успіхи ЗСУ
Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що в районі Мар’Їнки та Авдіївки наразі найбільш напружена та динамічна ситуація на Таврійському напрямку.
Він також прокоментував інформацію про захоплення росіянами населеного пункту Побєда Донецької області.
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