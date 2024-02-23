Ситуація на лінії зіткнення динамічна і вчора ворог атакував у районі сіл Новомихайлівка, Георгіївка та Побєда 43 рази загалом. Це дуже багато, як для невеликого відрізку на лінії фронту. Ймовірно, вони були приурочені до намагання здобути якихось результатів перед 23 лютого, яке в них свято. Спроби їхні були безуспішні, а деякі позиції були відновлені, — підкреслив речник ОСУВ “Таврія”.