Велика пресконференція Володимира Зеленського — дивіться онлайн-трансляцію

25 лютого глава держави Володимир Зеленський проведе велику пресконференцію на форумі "Україна. Рік 2024", яка буде присвячена підсумкам двох років повномасштабної війни з Росією.

Пресконференція Володимира Зеленського 25 лютого. Що відомо

У Києві уже стартував Форум «Україна. Рік 2024», який відбувається у форматі панельних дискусій.

Український лідер має намір приєднатися до події близько 16:20.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, основними темами форуму будуть:

досягнення українських цілей у війні, розвиток Сил оборони й безпеки України, робота українського оборонно-промислового комплексу, забезпечення економічного зростання та інтеграції України до світових ринків, реалізація Української формули миру, гарантії безпеки для України та захист життів наших людей.

Окрім того, наголошується, що учасниками панельних дискусій також будуть: глава Офісу президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Уповноважений з прав людини у ВР Дмитро Лубінець, ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, секретар РНБО Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров та інші.

Зеленський звернувся до українців у другу річницю повномасштабної війни

Глава держави Володимир Зеленський опублікував звернення до народу України 24 лютого 2024 року — у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Український лідер зазначив, що будь-яка нормальна людина хоче, аби війна якомога швидше закінчилась.

Проте жодний українець не дозволить, аби закінчилась наша країна.