Большая пресс-конференция Владимира Зеленского — смотрите онлайн-трансляцию
Категория
Украина
Дата публикации

Большая пресс-конференция Владимира Зеленского — смотрите онлайн-трансляцию

Владимир Зеленский
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Источник:  24 канал

25 февраля глава государства Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024", которая будет посвящена итогам двух лет полномасштабной войны с Россией.

Пресс-конференция Владимира Зеленского 25 февраля. Что известно

В Киеве уже стартовал Форум «Украина. Год 2024», который проходит в формате панельных дискуссий.

Украинский лидер намерен присоединиться к обсуждениям около 16:20.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, основными темами форума будут:

  1. достижение украинских целей в войне,

  2. развитие Сил обороны и безопасности Украины,

  3. работа украинского оборонно-промышленного комплекса,

  4. обеспечение экономического роста и интеграции Украины на мировые рынки,

  5. реализация Украинской формулы мира,

  6. гарантии безопасности Украины и защита жизней наших людей.

Кроме того, указано, что участниками панельных дискуссий будут также: глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Уполномоченный по правам человека в ВР Дмитрий Лубинец, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Рустем Умеров и другие.

Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны

Глава государства Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Украины 24 февраля 2024 — во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Украинский лидер отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война как можно скорее закончилась.

Однако ни один украинец не позволит, чтобы закончилась наша страна.

Именно поэтому к словам о завершении войны мы всегда прибавляем: на наших условиях. Вот почему у слова мир всегда звучит: справедливый. Именно поэтому в будущей истории у слова Украина будет всегда стоять слово — Независимая. Боремся за это. И победим. В самый лучший день нашей жизни. Спасибо всем вам, воины, нашему народу и всем в мире, которые стоят рядом с нами. Слава Украине! — подчеркнул Владимир Зеленский.

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