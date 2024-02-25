Большая пресс-конференция Владимира Зеленского — смотрите онлайн-трансляцию

25 февраля глава государства Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024", которая будет посвящена итогам двух лет полномасштабной войны с Россией.

Пресс-конференция Владимира Зеленского 25 февраля. Что известно

В Киеве уже стартовал Форум «Украина. Год 2024», который проходит в формате панельных дискуссий.

Украинский лидер намерен присоединиться к обсуждениям около 16:20.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, основными темами форума будут:

достижение украинских целей в войне, развитие Сил обороны и безопасности Украины, работа украинского оборонно-промышленного комплекса, обеспечение экономического роста и интеграции Украины на мировые рынки, реализация Украинской формулы мира, гарантии безопасности Украины и защита жизней наших людей.

Кроме того, указано, что участниками панельных дискуссий будут также: глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Уполномоченный по правам человека в ВР Дмитрий Лубинец, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Рустем Умеров и другие.

Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны

Глава государства Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Украины 24 февраля 2024 — во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.

Украинский лидер отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война как можно скорее закончилась.

Однако ни один украинец не позволит, чтобы закончилась наша страна.