Большая пресс-конференция Владимира Зеленского — смотрите онлайн-трансляцию

25 февраля глава государства Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию на форуме "Украина. Год 2024", которая будет посвящена итогам двух лет полномасштабной войны с Россией.
Пресс-конференция Владимира Зеленского 25 февраля. Что известно
В Киеве уже стартовал Форум «Украина. Год 2024», который проходит в формате панельных дискуссий.
Украинский лидер намерен присоединиться к обсуждениям около 16:20.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, основными темами форума будут:
достижение украинских целей в войне,
развитие Сил обороны и безопасности Украины,
работа украинского оборонно-промышленного комплекса,
обеспечение экономического роста и интеграции Украины на мировые рынки,
реализация Украинской формулы мира,
гарантии безопасности Украины и защита жизней наших людей.
Кроме того, указано, что участниками панельных дискуссий будут также: глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Украины Денис Шмигаль, Уполномоченный по правам человека в ВР Дмитрий Лубинец, экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Рустем Умеров и другие.
Зеленский обратился к украинцам во вторую годовщину полномасштабной войны
Глава государства Владимир Зеленский опубликовал обращение к народу Украины 24 февраля 2024 — во вторую годовщину полномасштабного вторжения России.
Украинский лидер отметил, что любой нормальный человек хочет, чтобы война как можно скорее закончилась.
Однако ни один украинец не позволит, чтобы закончилась наша страна.
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