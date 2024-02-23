Зеленский провел разговор с американскими сенаторами о помощи Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский провел разговор с американскими сенаторами о помощи Украине

Офис Президента Украины
Зеленский и американские сенаторы
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Президент Владимир Зеленский обратился к представителям Сената США с разъяснениями по поводу влияния помощи западных партнеров, в частности, Вашингтона, на ситуацию на фронте в развязанной Россией преступной войне против Украины.

Задержка пособия на прямую влияет на ситуацию на фронте

Зеленский отметил, что во время разговора с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером проинформировал его о ситуации на фронте.

Президент подчеркнул, что оружие, получаемое украинскими военными от западных партнеров, влияет на успехи оккупационной армии РФ в войне.

Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности – это ключевые вещи для нас, для наших сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе у фронта, а также над проектами совместных оборонных производств. Обсудили с американской делегацией соответствующие приоритеты

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

Что известно о проблемах у украинских военных из-за задержки помощи со стороны США

По информации корреспондентов Sky News, побывавших на позициях украинских военных в районе Купянска на Харьковщине, где ВСУ продолжают отбивать атаки оккупационной армии РФ.

Журналисты издания отмечают, что российские военные преступники концентрируют в районе Купянска максимальное количество резервов.

Это очень сложный вызов для бойцов 32-й украинской бригады.

Украинские военные признаются, что атаки преступной армии в районе Купянска стали почти непрерывными, тогда как ранее бойцы фиксировали не более 2 попыток вражеских атак в день.

Они штурмуют нас, прорывают оборону, чтобы двигаться вперед, - отмечают военные тридцать второй бригады.

Военные добавляют, что в ответ на один артиллерийский выстрел ВСУ российские оккупанты выдают по 10 выстрелов.

Беспилотники позволяют бригаде вести аэроразведку в лесах вокруг Купянска. Работают также дроны-камикадзе. В то же время россияне применяют самолеты, вертолеты, самолеты, "Грады" и все остальное вооружение.

Президент Владимир Зеленский отчаянно стремится к перезагрузке и перевооружению украинской армии. Впрочем, он предупредил, что "искусственный дефицит" оружия из-за задержки помощи от партнеров дает России простор для нападения.

Военные чиновники США соглашаются с этим, настаивая, что ситуация может обернуться "значительным преимуществом" Путина, поскольку финансирование США в размере 60 миллиардов долларов было остановлено сторонниками бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе.

Пока конгрессмены не могут прийти к согласию по согласованию пакета помощи Украине, воины противотанкового подразделения 32 украинской бригады вблизи Купянска пытаются привести в действие свою единую ракетную установку. Для ремонта воины использовали отвертки и молоток.

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