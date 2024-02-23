Президент Владимир Зеленский обратился к представителям Сената США с разъяснениями по поводу влияния помощи западных партнеров, в частности, Вашингтона, на ситуацию на фронте в развязанной Россией преступной войне против Украины.
Задержка пособия на прямую влияет на ситуацию на фронте
Зеленский отметил, что во время разговора с лидером демократического большинства в Сенате США Чаком Шумером проинформировал его о ситуации на фронте.
Президент подчеркнул, что оружие, получаемое украинскими военными от западных партнеров, влияет на успехи оккупационной армии РФ в войне.
Что известно о проблемах у украинских военных из-за задержки помощи со стороны США
По информации корреспондентов Sky News, побывавших на позициях украинских военных в районе Купянска на Харьковщине, где ВСУ продолжают отбивать атаки оккупационной армии РФ.
Журналисты издания отмечают, что российские военные преступники концентрируют в районе Купянска максимальное количество резервов.
Это очень сложный вызов для бойцов 32-й украинской бригады.
Украинские военные признаются, что атаки преступной армии в районе Купянска стали почти непрерывными, тогда как ранее бойцы фиксировали не более 2 попыток вражеских атак в день.
Военные добавляют, что в ответ на один артиллерийский выстрел ВСУ российские оккупанты выдают по 10 выстрелов.
Беспилотники позволяют бригаде вести аэроразведку в лесах вокруг Купянска. Работают также дроны-камикадзе. В то же время россияне применяют самолеты, вертолеты, самолеты, "Грады" и все остальное вооружение.
Президент Владимир Зеленский отчаянно стремится к перезагрузке и перевооружению украинской армии. Впрочем, он предупредил, что "искусственный дефицит" оружия из-за задержки помощи от партнеров дает России простор для нападения.
Военные чиновники США соглашаются с этим, настаивая, что ситуация может обернуться "значительным преимуществом" Путина, поскольку финансирование США в размере 60 миллиардов долларов было остановлено сторонниками бывшего президента Дональда Трампа в Конгрессе.
Пока конгрессмены не могут прийти к согласию по согласованию пакета помощи Украине, воины противотанкового подразделения 32 украинской бригады вблизи Купянска пытаются привести в действие свою единую ракетную установку. Для ремонта воины использовали отвертки и молоток.
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