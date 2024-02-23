Украина будет готовить новое контрнаступление – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

Зеленский заявил о планировании контрнаступления

Украинский президент Зеленский в интервью FoxNews отметил, что в противостоянии с такой страной, как Россия, даже оборона – это большая задача и вызов.

Реагируя на то, что кто-то ожидал более эффективного контрнаступления в 2023 году и хочет поскорее завершить войну, президент подчеркнул, что при контрнаступлении нужно думать и о жизни бойцов, потому что быстрое движение будет означать потерю людей, а если Украина потеряет солдат, она потеряет все.

Обороняться – задача номер один. Продолжать нашу успешную историю на Черном море мы будем делать это. Я не буду вдаваться в детали, но они, россияне, получат сюрпризы. Юг важен. Защита востока, где у них более 200 тысяч солдат, тоже очень важна. И, конечно, мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Конечно, я не говорю, что мы просто стоять. Это зависит от многих вещей. Владимир Зеленский Президент Украины

На вопрос, было бы предыдущее контрнаступление успешнее, если бы Украина вовремя получила нужное оружие, Зеленский призвал не говорить о прошлом, но подтвердил, что Украина нуждается в системах "Patriot" для защиты неба, дальнобойных систем дальностью 300 км и т.д. партнерами, в том числе из США.

По словам президента, сейчас ситуация на поле боя не справедлива, то есть силы не равны.

Новое контрнаступление ВСУ может начаться уже в 2025 году

По словам американских журналистов, они решили пообщаться с шефом украинской разведки Кириллом Будановым.

Кроме того, они обращают внимание на то, что согласно недавнему исследованию лондонского аналитического центра Royal United Services Institute, оккупационная армия РФ до конца этого года достигнет пика своих возможностей в наступлении.

После этого Россия столкнется с серьезным недостатком бронетехники.

Как объясняет глава ГУР МО, ключевой вопрос состоит в том, готовы ли международные партнеры Киева снабжать Украину боеприпасами весь год, пока Вооруженные силы Украины будут проводить подготовку к своей операции.