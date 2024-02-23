Україна готуватиме новий контрнаступ — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна у 2024 році планує не лише оборонятися, але й готувати новий контрнаступ.

Зеленський заявив про планування контрнаступу

Український президент Зеленський в інтерв’ю FoxNews зазначив, що у протистоянні з такою країною, як Росія, навіть оборона — це велике завдання і виклик.

Реагуючи на те, що хтось чекав більш ефективного контрнаступу в 2023 році і хоче швидше завершити війну, президент наголосив, що при контрнаступі потрібно думати і про життя бійців, бо швидкий рух означатиме втрату людей, а якщо Україна втратить солдатів, вона втретить усе.

Оборонятися — завдання номер один. Продовжувати нашу успішну історію на Чорному морі — ми будемо робити це. Я не буду вдаватися в деталі, але вони, росіяни, отримають сюрпризи. Південь важливий. Захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів, — теж дуже важливий. І, звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нову операцію. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей". Володимир Зеленський Президент України

На запитання, чи був би попередній контрнаступ успішнішим, якби Україна вчасно отримала потрібну зброю, Зеленський закликав не говорити про минуле, але підтвердив, що Україна потребує систем "Patriot" для захисту неба, далекобійних систем дальністю 300 км тощо — і говорить про це з партнерами, зокрема з США.

За словами президента, зараз ситуація на полі бою не є справедливою, тобто сили не рівні.

Новий контрнаступ ЗСУ може розпочатися уже в 2025 році

За словами американських журналістів, вони вирішили поспілкуватися з шефом української розвідки Кирилом Будановим.

Окрім того, вони звертають увагу на те, що, згідно з нещодавнім дослідженням лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute, окупаційна армія РФ до кінця цього року досягне піку своїх можливостей у наступі.

Після цього Росія зіткнеться з серйозним дефіцитом бронетехніки.

Як пояснює глава ГУР МО, ключове питання полягає у тому, чи готові міжнародні партнери Києва забезпечувати Україну боєприпасами весь рік, поки Збройні сили України будуть проводити підготовку до своєї операції.