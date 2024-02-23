Трамп не сможет закончить войну через 24 часа — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью FOX News призвал президента США Джо Байдена и лидера республиканской партии Дональда Трампа посетить Украину и своими глазами увидеть на передовой «эту трагедию».
Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину
Зеленский отметил, что будет рад видеть в Украине всех кандидатов в президенты США и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы они поняли, что означает война в Украине.
Зеленского попросили прокомментировать известное заявление Трампа о том, что он закончит войну через 24 часа. Украинский президент до сих пор «не может понять, как» Трамп мог бы этого добиться.
Он сказал, что примет экспрезидента США на передовой, где он "все объяснит, и он объяснит, что он думает, может, у него есть какие-то идеи. Я не знаю".
Что сказал Трамп о завершении войны в Украине
В марте 2023 года Дональд Трамп заявил, что если будет избран на второй срок, завершит войну Украине в течение 24 часов.
Он заявил, что может закончить войну "очень быстро", как только его изберут президентом.
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