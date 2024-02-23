Трамп не сможет закончить войну через 24 часа — Зеленский

Зеленский пригласил Байдена и Трампа в Украину

Зеленский отметил, что будет рад видеть в Украине всех кандидатов в президенты США и всех людей, которые принимают решение или могут поддержать, чтобы они поняли, что означает война в Украине.

Кто начал эту войну и что происходит вокруг. Какая у нас была блестящая Украина. У нас хорошая страна, а на войне другая картина и другие жизни, — сказал Зеленский, добавив, что кандидаты должны прийти к “людям, просто увидеть их на улицах”. Поделиться

Зеленского попросили прокомментировать известное заявление Трампа о том, что он закончит войну через 24 часа. Украинский президент до сих пор «не может понять, как» Трамп мог бы этого добиться.

Он не может решить эту проблему, эту трагедию со мной, — сказал Зеленский. Поделиться

Он сказал, что примет экспрезидента США на передовой, где он "все объяснит, и он объяснит, что он думает, может, у него есть какие-то идеи. Я не знаю".

Он увидит, что происходит, и после этого, я думаю, он передумает, и все мы поймем, что в этой войне нет двух сторон: есть только один враг, и это Путин, — сказал Зеленский. Поделиться

Что сказал Трамп о завершении войны в Украине

В марте 2023 года Дональд Трамп заявил, что если будет избран на второй срок, завершит войну Украине в течение 24 часов.

Он заявил, что может закончить войну "очень быстро", как только его изберут президентом.