Зеленский назвал причину отставки Залужного

Как рассказал Владимир Зеленский, Валерий Залужный ушел в отставку, поскольку Вооруженным силам Украины требовалась частичная перегрузка, чтобы стать более технологичными и быстрыми.

Зеленский в интервью объяснил, почему уволил Залужного

Глава государства Владимир Зеленский отметил, что была очень необходима перезагрузка в менеджменте топ-командования Вооруженных сил, но в то же время "мы не говорим о перезагрузке направлений действий".

По его словам, необходимость смены командования была обусловлена тем, что "некоторые вещи не менялись в течение определенного времени".

Нам нужно быть быстрее. А для этого нужно избавиться от бюрократии, которая у нас есть. В противном случае у нас нет шанса. Быть умными, в том числе технологически, и обычно быстрыми. Время есть деньги. А в нашем случае время есть человеческие жизни, — сказал президент. Владимир Зеленский Президент Украины

Кроме того, Зеленский возразил, что отправил Залужного в отставку из-за существования политической конкуренции.

Это его (Залужного. — ред.) выбор. Он защищал нашу страну. И за это я наградил его этим званием (звездой Героя Украины. — ред.). Я очень ему благодарен, — добавил глава государства. Поделиться

Что известно при отставке Валерия Залужного

8 февраля президент Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

В Офисе президента отметили, что отставка Залужного произошла по ряду причин. В частности, это необходимость не допустить стагнации по линии фронта, необходимость поиска новых функциональных и высокотехнологичных решений и важность запуска процесса реформирования управленческих принципов в армии.

Новым главнокомандующим ВСУ глава государства назначил Александра Сырского.

В Белом доме заявили о готовности работать с новым главнокомандующим ВСУ. Помощница министра обороны США Селеста Уолландер назвала Сырского успешным командиром и заявила о готовности работать с ним.

9 февраля Зеленский присвоил Залужному и руководителю ГУР Минобороны Кириллу Буданову звание Героя Украины.