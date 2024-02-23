Зеленский назвал причину отставки Залужного

Как рассказал Владимир Зеленский, Валерий Залужный ушел в отставку, поскольку Вооруженным силам Украины требовалась частичная перегрузка, чтобы стать более технологичными и быстрыми.
Зеленский в интервью объяснил, почему уволил Залужного
Глава государства Владимир Зеленский отметил, что была очень необходима перезагрузка в менеджменте топ-командования Вооруженных сил, но в то же время "мы не говорим о перезагрузке направлений действий".
По его словам, необходимость смены командования была обусловлена тем, что "некоторые вещи не менялись в течение определенного времени".
Кроме того, Зеленский возразил, что отправил Залужного в отставку из-за существования политической конкуренции.
Что известно при отставке Валерия Залужного
8 февраля президент Владимир Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
В Офисе президента отметили, что отставка Залужного произошла по ряду причин. В частности, это необходимость не допустить стагнации по линии фронта, необходимость поиска новых функциональных и высокотехнологичных решений и важность запуска процесса реформирования управленческих принципов в армии.
Новым главнокомандующим ВСУ глава государства назначил Александра Сырского.
В Белом доме заявили о готовности работать с новым главнокомандующим ВСУ. Помощница министра обороны США Селеста Уолландер назвала Сырского успешным командиром и заявила о готовности работать с ним.
9 февраля Зеленский присвоил Залужному и руководителю ГУР Минобороны Кириллу Буданову звание Героя Украины.
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