Трамп не зможе закінчити війну за 24 години — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю FOX News закликав президента США Джо Байдена та лідера республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну та на власні очі побачити на передовій «цю трагедію».
Зеленський запросив Байдена та Трампа в Україну
Зеленський зазначив, що буде радий бачити в Україні всіх кандидатів в президенти США і всіх людей, які приймають рішення або можуть підтримати, щоб вони просто зрозуміли, що означає війна в Україні.
Зеленського попросили прокоментувати відому заяву Трампа про те, що він закінчить війну за 24 години. Український президент досі «не може зрозуміти, як» Трамп міг би цього досягти.
Він сказав, що прийме експрезидента США на передовій, де він "все пояснить, і він пояснить, що він думає, може, у нього є якісь ідеї. Я не знаю".
Що сказав Трамп про завершення війни в Україні
У березні 2023 року Дональд Трамп заявив, що якщо буде обраний на другий термін, то завершить війну Україні протягом 24 годин.
Він заявив, що може закінчити війну "дуже швидко", щойно його оберуть президентом.
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