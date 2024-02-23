Трамп не зможе закінчити війну за 24 години — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Трамп не зможе закінчити війну за 24 години — Зеленський

Зеленський
Джерело:  Fox News

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю FOX News закликав президента США Джо Байдена та лідера республіканської партії Дональда Трампа відвідати Україну та на власні очі побачити на передовій «цю трагедію».

Зеленський запросив Байдена та Трампа в Україну

Зеленський зазначив, що буде радий бачити в Україні всіх кандидатів в президенти США і всіх людей, які приймають рішення або можуть підтримати, щоб вони просто зрозуміли, що означає війна в Україні.

Хто розпочав цю війну, і що відбувається, що навколо. Яка у нас була блискуча Україна. У нас гарна країна, а на війні інша картина та інші життя, — сказав Зеленський, додавши, що кандидати повинні «прийти до людей, просто побачити їх на вулицях».

Зеленського попросили прокоментувати відому заяву Трампа про те, що він закінчить війну за 24 години. Український президент досі «не може зрозуміти, як» Трамп міг би цього досягти.

Він не може вирішити цю проблему, цю трагедію, зі мною, — сказав Зеленський.

Він сказав, що прийме експрезидента США на передовій, де він "все пояснить, і він пояснить, що він думає, може, у нього є якісь ідеї. Я не знаю".

Він побачить, що відбувається, і після цього, я думаю, він передумає, і ми всі зрозуміємо, що в цій війні немає двох сторін: є тільки один ворог, і це Путін, — сказав Зеленський.

Що сказав Трамп про завершення війни в Україні

У березні 2023 року Дональд Трамп заявив, що якщо буде обраний на другий термін, то завершить війну Україні протягом 24 годин.

Він заявив, що може закінчити війну "дуже швидко", щойно його оберуть президентом.

Коли я кажу так, я збираюся досягти врегулювання дуже швидко… У мене буде врегулювання впродовж 24 годин. Стоячи перед вами сьогодні, я — єдиний кандидат, який може дати таку обіцянку. Я стану на заваді Третій світовій війні, до якої ми наближаємось.

Дональд Трамп

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