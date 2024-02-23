Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін є загрозою для НАТО і не зупиниться на Україні.

Путін є загрозою для НАТО

Зеленський в інтервʼю американському каналу Fox News відповів на питання, коли, на його думку, завершиться війна.

Світ насправді не готовий до того, що Путін зможе втратити свою владу. Світ боїться змін у Російській Федерації. Сполучені Штати та європейські країни та глобальний Південь можуть вибирати. Володимир Зеленський

Зеленський попереджає, що Путін перетнув усі червоні лінії.

Він неадекватна людина, є загрозою для всього світу, для НАТО. І він спробує знищити НАТО. Тож коли світ це зрозуміє, буде добре. Таким чином, у цей момент війна завершиться Поширити

Зеленський розкритикував заяви Путіна про те, що президент України нібито підписав указ про заборону переговорів з РФ, та назвав його ненадійною особою: він нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц отримали запевнення від Путіна, що Росія не буде окуповувати Україну.

Він також прокоментував заяви Путіна про те, що Росія не зацікавлена ​​йти на Польщу, Латвію чи «куди-небудь ще», додавши, що люди з оточення Путіна сказали, що він «не хоче зупинятися, поки не досягне своїх цілей».

Народ у РФ може усунути Путіна

Зеленський погодився, що російський народ може створити зміни всередині своєї країни та усунути Путіна, але це завдання залишається довгим і важким шляхом, особливо тому, що «Путін боїться лише сильних і не сприймає жодної слабкості», а це означає, що Україна має бути «сильною на полі бою, не дати [Росії] що-небудь окупувати».