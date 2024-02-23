Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор Володимир Путін є загрозою для НАТО і не зупиниться на Україні.
Путін є загрозою для НАТО
Зеленський в інтервʼю американському каналу Fox News відповів на питання, коли, на його думку, завершиться війна.
Зеленський попереджає, що Путін перетнув усі червоні лінії.
Зеленський розкритикував заяви Путіна про те, що президент України нібито підписав указ про заборону переговорів з РФ, та назвав його ненадійною особою: він нагадав, що президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц отримали запевнення від Путіна, що Росія не буде окуповувати Україну.
Він також прокоментував заяви Путіна про те, що Росія не зацікавлена йти на Польщу, Латвію чи «куди-небудь ще», додавши, що люди з оточення Путіна сказали, що він «не хоче зупинятися, поки не досягне своїх цілей».
Народ у РФ може усунути Путіна
Зеленський погодився, що російський народ може створити зміни всередині своєї країни та усунути Путіна, але це завдання залишається довгим і важким шляхом, особливо тому, що «Путін боїться лише сильних і не сприймає жодної слабкості», а це означає, що Україна має бути «сильною на полі бою, не дати [Росії] що-небудь окупувати».
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