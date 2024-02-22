Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна прагне до червня цього року розпочати переговори із Євросоюзом щодо процедури набуття членства.

Що відомо про підготовку України до переговорів з ЄС про вступ

Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Дуже конкретна розмова, максимально - про наші спільні інтереси, усіх європейців, - зазначив глава держави у вечірньому зверненні до українців. Поширити

Він підкреслив, що обговорив із президентом Євроради зусилля щодо євроінтеграції України та необхідність якомога швидшого затвердження переговорних рамок.

Мета абсолютно раціональна - вже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцнішає Володимир Зеленський Президент України

Які ключові завдання стоять перед Україною у цьому році

За словами глави держави, українська система ППО у цьому році стане значно сильнішою за рахунок отримання американських винищувачів F-16.

Він нагадав, що день розпочав з проведення Ставки верховного головнокомандувача. На ній, зокрема, обговорювали підготовку нашої держави до переходу на винищувачі F-16, був спеціальний звіт.

За словами президента, було порушено питання щодо першої партії літаків: конкретні терміни поставок, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі були позитивними.