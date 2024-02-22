Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна прагне до червня цього року розпочати переговори із Євросоюзом щодо процедури набуття членства.
Що відомо про підготовку України до переговорів з ЄС про вступ
Він підкреслив, що обговорив із президентом Євроради зусилля щодо євроінтеграції України та необхідність якомога швидшого затвердження переговорних рамок.
Які ключові завдання стоять перед Україною у цьому році
За словами глави держави, українська система ППО у цьому році стане значно сильнішою за рахунок отримання американських винищувачів F-16.
Він нагадав, що день розпочав з проведення Ставки верховного головнокомандувача. На ній, зокрема, обговорювали підготовку нашої держави до переходу на винищувачі F-16, був спеціальний звіт.
За словами президента, було порушено питання щодо першої партії літаків: конкретні терміни поставок, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі були позитивними.
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