Зеленський назвав головну мету України для початку переговорів з ЄС про вступ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав головну мету України для початку переговорів з ЄС про вступ

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна прагне до червня цього року розпочати переговори із Євросоюзом щодо процедури набуття членства. 

Що відомо про підготовку України до переговорів з ЄС про вступ

Говорив сьогодні з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Дуже конкретна розмова, максимально - про наші спільні інтереси, усіх європейців, - зазначив глава держави у вечірньому зверненні до українців.

Він підкреслив, що обговорив із президентом Євроради зусилля щодо євроінтеграції України та необхідність якомога швидшого затвердження переговорних рамок.

Мета абсолютно раціональна - вже в першій половині року, навіть до червня, можемо почати переговорний процес. І це буде найкращим сигналом усім, хто не вірить у Європу, що наше єднання справді міцнішає

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Які ключові завдання стоять перед Україною у цьому році

За словами глави держави, українська система ППО у цьому році стане значно сильнішою за рахунок отримання американських винищувачів F-16.

Він нагадав, що день розпочав з проведення Ставки верховного головнокомандувача. На ній, зокрема, обговорювали підготовку нашої держави до переходу на винищувачі F-16, був спеціальний звіт.

За словами президента, було порушено питання щодо першої партії літаків: конкретні терміни поставок, необхідне технічне та інфраструктурне забезпечення. Деталі були позитивними.

Цього року наші Повітряні сили стануть сильнішими, це фундаментальні завдання. Конкретно - це захист від російських керованих авіабомб і загалом нові можливості на лінії фронту, - зазначив Зеленський.

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