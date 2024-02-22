Демобілізація строковиків. Зеленський вніс у Раду законопроєкт
Категорія
Україна
Дата публікації

Демобілізація строковиків. Зеленський вніс у Раду законопроєкт

Верховна Рада України
Володимир Зеленський

22 лютого глава держави Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт про звільнення в запас строковиків після завершення терміну військової служби під час воєнного стану.  

Рада розгляне законопроєкт про демобілізацію строковиків

Картка законопроєкту №11035 зареєстровано на сайті парламенту.

Окрім того, наголошується, що проєкт закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби уже направлений на розгляд комітету.

У пояснювальній записці вказано, що розроблення проєкту закону обумовлено необхідністю забезпечення виконання заходів, пов'язаних зі звільненням у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки строкової військової служби.

Команда Володимира Зеленського розраховує на те, що реалізація закону надасть можливість звільнити у запас військовослужбовців, які вислужили встановлений строки строкової військової служби.

Законопроєктом пропонується: військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки, звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України. Отже, термінів немає. Все буде вирішувати указ Зеленського.

Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

Депутат ВРУ

Законопроєкт про звільнення в запас строковиків
Фото: скриншот

Демобілізація в Україні. Яка ситуація наразі

Ще у листопаді минулого року секретар РНБО Олексій Данілов офіційно підтвердив, що військовослужбовці строкової служби, термін служби яких вже закінчився, найближчим часом будуть демобілізовані.

За його словами, строковики, в яких закінчився термін служби, однак які хочуть залишитися, зможуть зробити це, уклавши контракт.

Нещодавно глава держави Володимир Зеленський розповів, що під час ставки обговорили питання мобілізації і демобілізації, ротації у ЗСУ, питання щодо строковиків, які були призвані на службу до початку повномасштабної війни з РФ.

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