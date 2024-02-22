Демобилизация срочников. Зеленский внес в Раду законопроект
Категория
Украина
Дата публикации

Демобилизация срочников. Зеленский внес в Раду законопроект

Верховная Рада Украины
Владимир Зеленский
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22 февраля глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект об увольнении в запас срочников после истечения срока военной службы во время военного положения.

Рада рассмотрит законопроект о демобилизации срочников

Карта законопроекта №11035 уже зарегистрирована на сайте парламента.

Кроме того, сообщается, что проект закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по срокам срочной военной службы уже направлен на рассмотрение комитета.

В пояснительной записке речь идет о том, что разработка проекта закона обусловлена необходимостью обеспечения выполнения мер, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.

Команда Владимира Зеленского рассчитывает на то, что реализация закона позволит уволить в запас военнослужащих, выслуживших установленный сроки срочной военной службы.

Законопроектом предлагается: военнослужащие срочной службы, срок которых закончился во время действия военного положения и военная служба которых продлена сверх установленных сроков, увольняются с военной службы в запас в сроки, определенные указом президента Украины. Так что сроков нет. Все будет решать указ Зеленского

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко

Депутат ВРУ

Законопроект об увольнении в запас срочников
Фото: скриншот

Демобилизация в Украине. Какая ситуация сейчас

Еще в ноябре прошлого года секретарь СНБО Алексей Данилов официально подтвердил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы.

По его словам, срочники, у которых истек срок службы, однако которые хотят остаться, смогут сделать это, заключив контракт.

Недавно глава государства Владимир Зеленский рассказал, что во время ставки обсудили вопросы мобилизации и демобилизации, ротации в ВСУ, а также вопросы срочников, которые были призваны на службу до начала полномасштабной войны с РФ.

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