Демобилизация срочников. Зеленский внес в Раду законопроект

22 февраля глава государства Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект об увольнении в запас срочников после истечения срока военной службы во время военного положения.
Рада рассмотрит законопроект о демобилизации срочников
Карта законопроекта №11035 уже зарегистрирована на сайте парламента.
Кроме того, сообщается, что проект закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по срокам срочной военной службы уже направлен на рассмотрение комитета.
В пояснительной записке речь идет о том, что разработка проекта закона обусловлена необходимостью обеспечения выполнения мер, связанных с увольнением в запас военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной военной службы.
Команда Владимира Зеленского рассчитывает на то, что реализация закона позволит уволить в запас военнослужащих, выслуживших установленный сроки срочной военной службы.
Демобилизация в Украине. Какая ситуация сейчас
Еще в ноябре прошлого года секретарь СНБО Алексей Данилов официально подтвердил, что военнослужащие срочной службы, срок службы которых уже истек, в ближайшее время будут демобилизованы.
По его словам, срочники, у которых истек срок службы, однако которые хотят остаться, смогут сделать это, заключив контракт.
Недавно глава государства Владимир Зеленский рассказал, что во время ставки обсудили вопросы мобилизации и демобилизации, ротации в ВСУ, а также вопросы срочников, которые были призваны на службу до начала полномасштабной войны с РФ.
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