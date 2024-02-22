Зеленский назвал главную цель Украины для начала переговоров с ЕС о вступлении
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назвал главную цель Украины для начала переговоров с ЕС о вступлении

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина стремится к июню этого года начать переговоры с Евросоюзом по процедуре членства.

Что известно о подготовке Украины к переговорам с ЕС о вступлении

Говорил сегодня с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Очень конкретный разговор, максимально – о наших общих интересах, всех европейцах, – отметил глава государства в вечернем обращении к украинцам.

Он подчеркнул, что обсудил с президентом Евросовета усилия по евроинтеграции Украины и необходимость скорейшего утверждения переговорных рамок.

Цель абсолютно рациональна – уже в первой половине года, даже до июня, можем начать переговорный процесс. И это будет лучшим сигналом всем, кто не верит в Европу, что наше единение действительно крепнет

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Какие ключевые задачи стоят перед Украиной в этом году

По словам главы государства, украинская система ПВО в этом году станет значительно сильнее за счет получения американских истребителей F-16.

Он напомнил, что день начал с Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсуждали подготовку нашего государства к переходу на истребители F-16, был специальный отчет.

По словам президента, был поднят вопрос относительно первой партии самолетов: конкретные сроки поставок, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали были положительными.

В этом году наши воздушные силы станут сильнее, это фундаментальные задачи. Конкретно – это защита от российских управляемых авиабомб и в целом новые возможности на линии фронта, – отметил Зеленский.

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