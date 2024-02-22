Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас Украина стремится к июню этого года начать переговоры с Евросоюзом по процедуре членства.
Что известно о подготовке Украины к переговорам с ЕС о вступлении
Он подчеркнул, что обсудил с президентом Евросовета усилия по евроинтеграции Украины и необходимость скорейшего утверждения переговорных рамок.
Какие ключевые задачи стоят перед Украиной в этом году
По словам главы государства, украинская система ПВО в этом году станет значительно сильнее за счет получения американских истребителей F-16.
Он напомнил, что день начал с Ставки верховного главнокомандующего. На нем, в частности, обсуждали подготовку нашего государства к переходу на истребители F-16, был специальный отчет.
По словам президента, был поднят вопрос относительно первой партии самолетов: конкретные сроки поставок, необходимое техническое и инфраструктурное обеспечение. Детали были положительными.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-