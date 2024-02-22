Президент Владимир Зеленский 22 февраля назначил бывшего главу "Укроборонпрома" Юрия Гусева послом Украины в Азербайджане.
Новый посол Украины в Азербайджане
В Указе президента №86/2024 "О назначении Ю. Гусева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике" отмечено:
В то же время президент Указом №85/2024 уволил с должности посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского. Он занимал должность с 2019 года.
Напомним, что в июне 2023 года Зеленский уволил Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", который он возглавлял с декабря 2020 года. Вместо него был назначен Герман Сметанин.
Эмине Джапарова назначена представительницей Украины в международных организациях
В то же время Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову постоянным представителем при международных организациях в Вене, Австрия.
Джапарова занимала должность первого заместителя Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с мая 2020 года. Активно занимается продвижением международного механизма по деоккупации Крыма «Крымская платформа».
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-