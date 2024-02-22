Новый посол Украины в Азербайджане

В Указе президента №86/2024 "О назначении Ю. Гусева Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике" отмечено:

Назначить Гусева Юрия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике. Поделиться

В то же время президент Указом №85/2024 уволил с должности посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского. Он занимал должность с 2019 года.

Уволить Каневского Владислава Владимировича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Азербайджанской Республике. Поделиться

Напомним, что в июне 2023 года Зеленский уволил Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома", который он возглавлял с декабря 2020 года. Вместо него был назначен Герман Сметанин.

Эмине Джапарова назначена представительницей Украины в международных организациях

В то же время Зеленский назначил первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапарову постоянным представителем при международных организациях в Вене, Австрия.

Назначить Джапарову Эмине Айяровну постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене, — говорится в указе Зеленского №87/2024. Поделиться

Джапарова занимала должность первого заместителя Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы с мая 2020 года. Активно занимается продвижением международного механизма по деоккупации Крыма «Крымская платформа».