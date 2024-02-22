Зеленський призначив ексголову "Укроборонпрому" послом в Азербайджані

Президент Володимир Зеленський 22 лютого призначив колишнього голову "Укроборонпрому" Юрія Гусєва послом України в Азербайджані.
Новий посол України в Азербайджані
В Указі президента №86/2024 “Про призначення Ю. Гусєва Надзвичайним і Повноважним Послом України в Азербайджанській Республіці” зазначено:
Водночас президент Указом №85/2024 звільнив з посади посла України в Азербайджані Владислава Каневського. Він перебував на посаді з 2019 року.
Нагадаємо, що у червні 2023 року Зеленський звільнив Гусєва з посади гендиректора "Укроборонпрому", який він очолював з грудня 2020 року. Замість нього було призначено Германа Сметаніна.
Еміне Джапарову призначено представницею України у міжнародних організаціях
Водночас Зеленський призначив першу заступницю міністра закордонних справ України Еміне Джапарову постійним представником при міжнародних організаціях у Відні, Австрія.
Джапарова займала посаду першої заступниці Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з травня 2020 року. Активно займається просуванням міжнародного механізму з деокупації Криму «Кримська платформа».
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