Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел встречу с главами иностранных представительств и международными организациями.
Встреча Зеленского с дипломатами
Он поблагодарил иностранных дипломатов за то, что они остаются в Украине во время полномасштабного российского вторжения.
По его словам, в 2024 году нужно сделать как можно больше для завершения войны в соответствии с фундаментальными основами международного права и нормами Устава ООН.
Зеленский назвал задачу на текущий год:
Защита украинцев от российского террора.
Соединение мира вокруг реализации Украинской формулы мира и проведение первого Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.
Президент подчеркнул, что реализация Формулы мира, в частности, может выполнить важную гуманитарную задачу — вернуть домой депортированных в Россию украинских детей и взрослых — пленных и политических пленников.
Совместная с партнерами работа по укреплению оборонного сотрудничества и усилению давления на Россию.
Зеленский сказал, что скорее будут конфискованы замороженные российские активы, тем скорее РФ почувствует истинную цену агрессии против международного права.
В конце встречи Владимир Зеленский поблагодарил все страны и их общества, которые с первых дней полномасштабной российской агрессии начали помогать Украине, приняли вынужденных переселенцев.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-