Зеленский на встрече с иностранными послами назвал три главных задачи на 2024 год
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский на встрече с иностранными послами назвал три главных задачи на 2024 год

Офис Президента Украины
Встреча с послами
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Президент Украины Владимир Зеленский 22 февраля провел встречу с главами иностранных представительств и международными организациями.

Встреча Зеленского с дипломатами

Он поблагодарил иностранных дипломатов за то, что они остаются в Украине во время полномасштабного российского вторжения.

По его словам, в 2024 году нужно сделать как можно больше для завершения войны в соответствии с фундаментальными основами международного права и нормами Устава ООН.

Зеленский назвал задачу на текущий год:

  • Защита украинцев от российского террора.

Мы очень благодарны каждому вашему государству, каждому лидеру, оказывающему Украине и нашим людям оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку. Особенно благодарен за программы долговременной поддержки — и оборонной, и финансовой. Все это спасает тысячи и тысячи жизней и реально близится к завершению войны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

  • Соединение мира вокруг реализации Украинской формулы мира и проведение первого Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.

Президент подчеркнул, что реализация Формулы мира, в частности, может выполнить важную гуманитарную задачу — вернуть домой депортированных в Россию украинских детей и взрослых — пленных и политических пленников.

  • Совместная с партнерами работа по укреплению оборонного сотрудничества и усилению давления на Россию.

Зеленский сказал, что скорее будут конфискованы замороженные российские активы, тем скорее РФ почувствует истинную цену агрессии против международного права.

В конце встречи Владимир Зеленский поблагодарил все страны и их общества, которые с первых дней полномасштабной российской агрессии начали помогать Украине, приняли вынужденных переселенцев.

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