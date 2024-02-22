Встреча Зеленского с дипломатами

Он поблагодарил иностранных дипломатов за то, что они остаются в Украине во время полномасштабного российского вторжения.

По его словам, в 2024 году нужно сделать как можно больше для завершения войны в соответствии с фундаментальными основами международного права и нормами Устава ООН.

Зеленский назвал задачу на текущий год:

Защита украинцев от российского террора.

Мы очень благодарны каждому вашему государству, каждому лидеру, оказывающему Украине и нашим людям оборонную, макрофинансовую и гуманитарную поддержку. Особенно благодарен за программы долговременной поддержки — и оборонной, и финансовой. Все это спасает тысячи и тысячи жизней и реально близится к завершению войны. Владимир Зеленский президент Украины

Соединение мира вокруг реализации Украинской формулы мира и проведение первого Глобального саммита мира на уровне лидеров государств.

Президент подчеркнул, что реализация Формулы мира, в частности, может выполнить важную гуманитарную задачу — вернуть домой депортированных в Россию украинских детей и взрослых — пленных и политических пленников.

Совместная с партнерами работа по укреплению оборонного сотрудничества и усилению давления на Россию.

Зеленский сказал, что скорее будут конфискованы замороженные российские активы, тем скорее РФ почувствует истинную цену агрессии против международного права.

В конце встречи Владимир Зеленский поблагодарил все страны и их общества, которые с первых дней полномасштабной российской агрессии начали помогать Украине, приняли вынужденных переселенцев.