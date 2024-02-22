Зустріч Зеленського з дипломатами

Він подякував іноземним дипломатам за те, що вони залишаються в Україні під час повномасштабного російського вторгнення.

За його словами, у 2024 році потрібно зробити якнайбільше задля завершення війни згідно з фундаментальними основами міжнародного права та нормами Статуту ООН.

Зеленський назвав завдання на поточний рік:

Захист українців від російського терору.

Ми надзвичайно вдячні кожній вашій державі, кожному лідеру, які надають Україні та нашим людям оборонну, макрофінансову та гуманітарну підтримку. Особливо я вдячний за програми довготривалої підтримки — і оборонної, і фінансової. Все це рятує тисячі й тисячі життів і реально наближає завершення війни. Володимир Зеленський президент України

Єднання світу навколо реалізації Української формули миру та проведення першого Глобального саміту миру на рівні лідерів держав.

Президент підкреслив, що реалізація Формули миру, зокрема, може виконати важливе гуманітарне завдання — повернути додому депортованих у Росію українських дітей і дорослих — полонених та політичних бранців.

Спільна з партнерами робота над зміцненням оборонної співпраці та над посиленням тиску на Росію.

Зеленський сказав, що швидше будуть конфісковані заморожені російські активи, то швидше РФ відчує справжню ціну агресії проти міжнародного права.

Наприкінці зустрічі Володимир Зеленський подякував усім країнам та їхнім суспільствам, які з перших днів повномасштабної російської агресії почали допомагати Україні, прийняли вимушених переселенців.