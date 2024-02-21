Блокада українського кордону. Зеленський пообіцяв "швидкі кроки" уряду

Президент України Володимир Зеленський після селекторної зустрічі з урядовцями заявив про швидкі наступні кроки щодо блокади зі сторони Польші.

Зеленський провів селектор по блокаді кордону з Польщею

Засідання селектору відбулося з урядовцями. Зокрема, на ньому були віце-прем’єр Ольга Стефанішина, міністр закондоних справ Дмитро Кулеба, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, міністр аграрної політики Микола Сольський.

Зеленський повідомив, що на селекторі детально розібрали ситуацію та визначили наступні кроки України. Вони будуть дуже швидко.

Лібералізація торгівлі з Європейським союзом має тривати, і я вдячний чіткій позиції Європейської комісії. Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути, — зазначив президент. Володимир Зеленський Президент України

Зеленський додав, що також на селекторі обговорювалася ситуація на фронті.

Детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки, — заявив він Поширити

Президент зазначив, що також урядовці обговорили ситуацію в регіонах.

Ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях, — заявив Зеленський.

Яка ситуація на кордоні України та Польщі

Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій.

Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.

20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але увечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.

У відповідь українські перевізники заблокували три пункти. Акція триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

Перевізники кажуть, що впускатимуть польські вантажівки з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.