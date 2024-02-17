Польські фермери повністю заблокують пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ” — ДПСУ
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Польські фермери повністю заблокують пункт пропуску “Ягодин — Дорогуськ” — ДПСУ

ДПСУ
Пункт пропуску

18 лютого в пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” рух вантажівок буде заблокований у двох напрямках – до протесту польських фермерів приєднаються фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції.

Польські фермери посилюють страйк на кордоні з Україною

У цю неділю страйкарі повністю перекриють один з пунктів пропуску в обох напрямках.

Про це Державна митна служба України повідомляє у Facebook.

За попередньою інформацією польської сторони, через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску “Ягодин — Дорогуськ” буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.

Очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.

Станом на сьогодні черга на вʼїзд у п/п «Ягодин- Дорогуськ» складає 550 вантажівок, в електронній черзі на виїзд очікує 820 транспортних засобів.

Прикордонна служба України просить врахувати зазначену інформацію під час планування своїх поїздок.

Ситуація на кордоні станом на 17 лютого

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що наразі в черзі на кордоні очікує близько 3,3 тис вантажівок.

Демченко нагадав, що 16 лютого польські протестувальники також почали блокувати напрямок пункту пропуску "Краківець".

Станом на ранок сьогодні, в чергах по той бік кордону, в напрямку нашої держави, в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів.

Він додав, що також є тисячі одиниць фур, які перебувають в черзі на виїзд з України. Але в цьому випадку, водіям не потрібно фізично перебувати на кордоні й завдяки "єЧерга" вони можуть знаходитись в більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону.

"Ягодин" за добу перетнули 140 вантажівок з яких 108 в бік України.

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