Станом на ранок 17 лютого польські протестувальники блокують рух вантажівок на 6 напрямках. У чергах на кордоні перебуває більше 3 тис фур.

Ситуація на кордоні станом на 17 лютого

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що наразі в черзі на кордоні очікує близько 3,3 тисячі вантажівок.

Демченко нагадав, що 16 лютого польські протестувальники також почали блокувати напрямок пункту пропуску "Краківець".

Станом на ранок сьогодні, в чергах по той бік кордону, в напрямку нашої держави, в сукупності по цих шести напрямкам, перебуває десь 3300 вантажних транспортів. Андрій Демченко

Він додав, що також є тисячі одиниць фур, які перебувають в черзі на виїзд з України. Але в цьому випадку, водіям не потрібно фізично перебувати на кордоні й завдяки "єЧерга" вони можуть знаходитись в більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону.

Найбільша черга на пункті пропуску "Краківець" — близько 1600 вантажівок, а також по напрямку пункту пропуску "Ягодин" — близько 550 вантажівок.

"Шегині": за минулу добу кордон перетнули 45 вантажівок, 25 з яких рухались в бік України. Фактично кордон в бік нашої країни перетинала одна вантажівка на годину.

"Ягодин": за добу перетнули 140 вантажівок з яких 108 в бік України.

"Краківець":

"По "Краківцю" побачимо трохи пізніше, вчора ще значна кількість вантажних транспортів могла перетнути кордон. Крім того, була певна кількість вантажних транспортів, яка перебувала за протестувальниками. Тому про інтенсивність руху зможемо говорити вже завтра (18 лютого, — ред.), коли побачимо статистику за сьогоднішній день, — пояснив Демченко. Поширити

Протести на українському кордоні

16 лютого було заблоковано п'ять пунктів пропуску — "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". Втім пізніше протестувальники заблокували й шостий пункт пропуску — "Краківець"

9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Організатори акції з незалежної профспілки фермерів «Солідарність» заявили, що блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.

Більше того, за даними Держмитслужби України, польські фермери також заблокували пункт пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський», де відбувається перевантаження сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.