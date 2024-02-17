Станом на ранок 17 лютого польські протестувальники блокують рух вантажівок на 6 напрямках. У чергах на кордоні перебуває більше 3 тис фур.
Ситуація на кордоні станом на 17 лютого
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що наразі в черзі на кордоні очікує близько 3,3 тисячі вантажівок.
Демченко нагадав, що 16 лютого польські протестувальники також почали блокувати напрямок пункту пропуску "Краківець".
Він додав, що також є тисячі одиниць фур, які перебувають в черзі на виїзд з України. Але в цьому випадку, водіям не потрібно фізично перебувати на кордоні й завдяки "єЧерга" вони можуть знаходитись в більш комфортних місцях, очікуючи на перетин кордону.
Найбільша черга на пункті пропуску "Краківець" — близько 1600 вантажівок, а також по напрямку пункту пропуску "Ягодин" — близько 550 вантажівок.
"Шегині": за минулу добу кордон перетнули 45 вантажівок, 25 з яких рухались в бік України. Фактично кордон в бік нашої країни перетинала одна вантажівка на годину.
"Ягодин": за добу перетнули 140 вантажівок з яких 108 в бік України.
"Краківець":
Протести на українському кордоні
16 лютого було заблоковано п'ять пунктів пропуску — "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". Втім пізніше протестувальники заблокували й шостий пункт пропуску — "Краківець"
9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
Організатори акції з незалежної профспілки фермерів «Солідарність» заявили, що блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.
Більше того, за даними Держмитслужби України, польські фермери також заблокували пункт пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський», де відбувається перевантаження сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.
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