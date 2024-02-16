Чому блокада кордону з Україною є серйозним ударом для Польщі — відповідь експертів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чому блокада кордону з Україною є серйозним ударом для Польщі — відповідь експертів

ЦПД
блокада кордону України

Аналітики Центру протидії дезінформації звертають увагу на те, що блокування польськими перевізниками кордону з Україною шкодить насамперед економіці Польщі.

Польські перевізники шкодять економці власної країни

Експерти нагадують, що саме Україна є найбільшим торговельним партнером Варшави поза межами Євросоюзу.

Що важливо розуміти, товарообіг Польщі з Україною більший, ніж з Китаєм.

Окрім того, наголошується, що протягом минулого року експорт польських товарів в Україну сягнув близько 12 млрд доларів, а експорт українських товарів у Польщу — 4,7 млрд дол. Це означає, що сальдо торгівлі однозначно на користь Варшави.

Центру протидії дезінформації також наголошує, що саме Польща постачає в Україну багато товарів з високою доданою вартістю.

Експорт в Україну забезпечує полякам понад 100 тис. високооплачуваних робочих місць. Крім того, блокада завдає відчутних збитків сфері обслуговування Польщі, яка за 3 місяці протестів втратила понад 10 млн дол.

За словами аналітиків з ЦПД, намагання польських перевізників уникнути конкуренції з українськими, блокуючи кордон, завдає шкоди польській міжнародній торгівлі, ринку праці та б'є по сфері обслуговування.

Зняття перешкод на кордоні є спільним інтересом як України, так і Польщі.

Блока українського кордону. Останні подробиці

Станом на ранок 16 лютого польські фермери блокують уже 5 пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах застрягли близько 1400 вантажівок.

За словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, йдеться про напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів.

Демченко також звернув увагу на те, що перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.

Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1700 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею.

Андрій Демченко

Андрій Демченко

Речник Державної прикордонної служби України

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