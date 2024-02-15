Польща забезпечуватиме транзит українського збіжжя — представник польського Мінагро

Офіційна Варшава буде надалі підтримувати Україну в транзиті українських агропродуктів територією Польщі та уже розробляє механізм для їх ліцензування. З такою заявою під час Forbes AgriFood виступив Адам Новак, заступник державного секретаря Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі.

У Польщі обіцяють, що транзит українського збіжжя не зупиниться

За словами Адама Новака, його країна усвідомлює важливість експорту агропродукції з України для світової спільноти.

Попри це, він закликав не забувати, що Польща також залишається великим експортером більшості агропродуктів: пшениці, кукурудзи, цукру, борошна та фруктів.

Зміна логістичних шляхів через напад РФ та лібералізація торгівлі між ЄС та Україною призвели до зростання імпорту деяких українських агропродуктів до Польщі, й це спричинило конфлікт. Польща була змушена запровадити певні обмеження на імпорт окремих українських товарів Адам Новак Заступник державного секретаря Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі

Він також звернув увагу на те, що протягом останніх місяців 2023 року транзит українського зерна та олії через Польщу становив у середньому 320 тисяч тонн на місяць.

Як зазначив Адам Новак, наразі офіційна Варшава активно шукає прийнятний для всіх спосіб забезпечення складного імпорту агропродукції з України.

За його словами, спільно з українськими експертами Польща розробляє механізмом ліцензування агропродукції з України.

Що важливо розуміти, уже скоро ці перемовини перейдуть на політичний рівень.

Влада Польщі намагається домовитися з протестувальниками

Адам Новак офіційно підтвердив, що польський уряд уже проводить інтенсивні переговори з протестувальниками, які знову заблокували польсько-український кордон.

Офіційна Варшава буде наполягати на продовженні обмежувальних торговельних заходів на українське збіжжя до червня 2025 року.

Я переконаний, що агропродовольчий сектор України і Польщі й надалі плідно співпрацюватимуть, а також конкуруватимуть між собою, — заявив заступник державного секретаря Міністерства сільського господарства та сільського розвитку Польщі. Поширити

За словами Новака, можливим варіантом співпраці він вважає галузь переробки української продукції на польських заводах та подальшого експорту.