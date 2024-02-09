Польща на півроку продовжила тимчасовий захист для українських біженців
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Польща на півроку продовжила тимчасовий захист для українських біженців

Prawo.pl
Біженці

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року, зможуть користуватися тимчасовим захистом ще півроку.

Українські біженці зможуть ще півроку знаходитися у Польщі

Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року.

Про це повідомляє Prawo.pl.

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.

Це означає, що біженці з війни з України, перебування яких вважається легальним, мають, серед іншого:

  • вільний доступ до ринку праці;

  • право на користування сімейними благами;

  • доступ до медичної допомоги;

  • можливість ведення бізнесу.

Однак євродепутати не погодилися продовжити термін дії тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2025 року згідно з рішенням Ради ЄС.

Захист українців у Польщі

Раніше було повідомлено, що тимчасовий захист у Польщі можуть продовжити не на 6 місяців. До 30 червня залишаться чинними дозвільні документи на проживання в Польщі.

Українці масово виїжджають із Польщі. Лише в грудні із системи соціального страхування вибули майже 7 тис громадян України.

Останніми місяцями відтік українців із Польщі до інших європейських країн посилюється. За даними польського Управління соціального страхування (ZUS), у грудні 2023 року внески сплатили 759 тис українських громадян – на 6,9 тис осіб менше, ніж у листопаді 2023-го. Хоча найбільший спад фіксувався у січні 2023 року – тоді знялися з реєстрації у ZUS 8,2 тис українців.

Загалом у 2023 році кількість застрахованих українців у Польщі зросла на 13,4 тис.

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