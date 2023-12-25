Центри "Блакитна точка" для українських біженців закриваються у Польщі

Кожен третій українець, який перетнув українсько-польський кордон, отримував підтримку в “Блакитній точці”. Тепер ці пункти закриють до 31 грудня 2023 року.

Центри “Блакитна точка” у Польщі закриються поетапно

У Польщі закривають пункти підтримки українських біженців "Блакитна точка", які з початку війни діяли у транзитних зонах. Центри завершать свою діяльність до 31 грудня.

Про це повідомив УВКБ ООН

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) оголошують про поетапне закриття центрів "Блакитна точка" у Польщі. Це безпечні простори, де надавалася підтримка жінкам і дітям після початку війни.

Такі центри підтримки відкрили в Польщі в березні 2022 року у транзитних зонах, де біженці найбільше потребують допомоги: на пунктах перетину кордону, вокзалах, пунктах оформлення виплат та центрах розміщення. Робота "Блакитних точок" буде завершена до 31 грудня 2023 року.

За час діяльності у хабах "Блакитна точка" дітям і родинам, які втікають від війни, надали майже 950 тис послуг, які включали допомогу у сфері психічного здоров'я та психосоціальну підтримку, використання простору, дружнього до дітей, перенаправлення до органів захисту дітей, а також надання інформації про охорону здоров'я, освіту, житло та транспорт.

У зв'язку зі зміною потреб у громаді біженців і затяжним характером конфлікту, протягом останніх місяців основна увага була зосереджена на переході до більш сталого підходу через громадські центри, що управляються у співпраці з муніципалітетами та місцевими організаціями, забезпечуючи розширення прав і можливостей громад в довгостроковому періоді, – пояснюється на сайті ЮНІСЕФ. Поширити

Інформацію для біженців, які перебувають у Польщі можна буде знайти на сайті УВКБ ООН та сторінці ЮНІСЕФ "Спільно". Там також вказані номери гарячих ліній, які надають невідкладну допомогу.

Польща скоротить допомогу біженцям з України

Підтримка біженців, яка включає скасування вимог щодо проживання та надання дозволів на роботу, вільний доступ до шкіл, лікування та сімейні виплати, не буде продовжена наступного року. Про це заявив речник уряду Пьотр Мюллер телеканалу Polsat.

Ці правила просто втрачають силу наступного року. Я думаю, що регламент не буде розширено значною мірою, – сказав він. Поширити

За словами заступниці міністра сім’ї та соціальної політики Анни Шмідт, Польща витратила близько 2,4 млрд злотих (550 млн дол) на допомогу українським сім’ям, які приїхали до Польщі.