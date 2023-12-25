Центры "Голубая точка" для украинских беженцев закрываются в Польше
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Центры "Голубая точка" для украинских беженцев закрываются в Польше

"Голубая точка"
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Источник:  unicef.org

Каждый третий украинец, пересекший украинско-польскую границу, получал поддержку в "Голубой точке". Теперь эти пункты будут закрыты до 31 декабря 2023 года.

Центры "Голубая точка" в Польше закроются поэтапно

В Польше закрывают пункты поддержки украинских беженцев "Голубая точка", которые с начала войны действовали в транзитных зонах. Центры завершат свою деятельность к 31 декабря.

Об этом сообщил УВКБ ООН

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) объявляют о поэтапном закрытии центров "Голубая точка" в Польше. Это безопасное пространство, где оказывалась поддержка женщинам и детям после начала войны.

Такие центры поддержки открыли в Польше в марте 2022 года в транзитных зонах, где беженцы больше нуждаются в помощи: на пунктах пересечения границы, вокзалах, пунктах оформления выплат и центрах размещения. Работа "Голубых точек" будет завершена до 31 декабря 2023 года.

За время деятельности в хабах "Голубая точка" детям и семьям, убегающим от войны, предоставили почти 950 тыс. услуг, включавших помощь в сфере психического здоровья и психосоциальную поддержку, использование пространства, дружественного к детям, перенаправление в органы защиты детей, а также предоставление информации о здравоохранении, образовании, жилье и транспорте.

В связи с изменением потребностей в обществе беженцев и затяжным характером конфликта, в последние месяцы основное внимание было сосредоточено на переходе к более устойчивому подходу через общественные центры, управляющиеся в сотрудничестве с муниципалитетами и местными организациями, обеспечивая расширение прав и возможностей общин в долгосрочном периоде, – объясняется на сайте ЮНИСЕФ.

Информацию для находящихся в Польше беженцев можно будет найти на сайте УВКБ ООН и странице ЮНИСЕФ "Совместно". Там также указаны номера горячих линий, которые оказывают неотложную помощь.

Польша сократит помощь беженцам из Украины

Поддержка беженцев, включающая отмену требований проживания и предоставления разрешений на работу, свободный доступ к школам, лечение и семейные выплаты, не будет продолжена в следующем году. Об этом заявил спикер правительства Петр Мюллер телеканала Polsat.

Эти правила просто теряют силу в следующем году. Я думаю, что регламент не будет расширен в значительной степени, – сказал он.

По словам заместителя министра семьи и социальной политики Анны Шмидт, Польша потратила около 2,4 млрд злотых (550 млн долл) на помощь украинским семьям, приехавшим в Польшу.

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