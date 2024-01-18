Механізм тимчасового захисту, запроваджений рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, був знову продовжений ще на один рік – до 4 березня 2025 року. Відтак, термін дії сертифікатів тимчасового захисту, виданих до цього часу у Польщі подовжено на цей же період.
Польща допомагатиме українським біженцям
Польща продовжила на рік механізм тимчасового захисту для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і залишаються на території країни.
Про це повідомляє уряд Польщі.
Як зазначається, механізм тимчасового захисту, запроваджений рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, був знову продовжений ще на один рік – до 4 березня 2025 року. Відтак, термін дії сертифікатів тимчасового захисту, виданих до цього часу, відповідно, подовжено на цей же період.
Підкреслюється, що ці положення не дають правових підстав для заміни вже виданих посвідчень у зв’язку з продовженням тимчасового захисту. Документи містять відповідну відмітку щодо продовження строку їх дії згідно з законом. Тому іноземці, які вже отримали посвідки, можуть і надалі використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній правовий статус.
В уряді РП зазначили, що іноземці, на яких не поширюється дія Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, а вони належать до категорії переміщених осіб, перелічених в імплементаційному рішенні Ради ЄС про наявність масового напливу переміщених людей з України, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі. У такому випадку підтвердженням використання тимчасового захисту є довідка, видана Управлінням у справах іноземців.
ЄК пропонує продовжити захист українців у ЄС
У Єврокомісії зазначають, що такий крок забезпечить певність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому ЄС.
Цю пропозицію Комісії тепер має прийняти Рада ЄС.
Нагадаємо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів.
У Єврокомісії вважають, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у Європі.
Скільки буде потрібно, Європейський Союз підтримуватиме Україну – солідарність, яка втілилася в наданні негайного статусу захисту для всіх тих, хто тікає від російської війни. Сьогодні, коли триває війна, ми просимо держави-члени знову зібратися разом і продовжити тимчасовий захист ще на рік, - зазначив віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас.
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