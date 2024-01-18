Механізм тимчасового захисту, запроваджений рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, був знову продовжений ще на один рік – до 4 березня 2025 року. Відтак, термін дії сертифікатів тимчасового захисту, виданих до цього часу у Польщі подовжено на цей же період.

Польща допомагатиме українським біженцям

Польща продовжила на рік механізм тимчасового захисту для громадян України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року і залишаються на території країни.

Про це повідомляє уряд Польщі.

Як зазначається, механізм тимчасового захисту, запроваджений рішенням Ради ЄС у березні 2022 року спочатку на один рік, був знову продовжений ще на один рік – до 4 березня 2025 року. Відтак, термін дії сертифікатів тимчасового захисту, виданих до цього часу, відповідно, подовжено на цей же період.

Особи, які отримали довідку про тимчасовий захист від Управління у справах іноземців із терміном дії 4 березня 2023 року, 4 вересня 2023 року або 4 березня 2024 року, не повинні подавати документи на отримання нових документів. Ці сертифікати будуть дійсні до 4 березня 2025 року, – йдеться у повідомленні. Поширити

Підкреслюється, що ці положення не дають правових підстав для заміни вже виданих посвідчень у зв’язку з продовженням тимчасового захисту. Документи містять відповідну відмітку щодо продовження строку їх дії згідно з законом. Тому іноземці, які вже отримали посвідки, можуть і надалі використовувати їх як документи на проживання, що підтверджують їхній правовий статус.

В уряді РП зазначили, що іноземці, на яких не поширюється дія Закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни, а вони належать до категорії переміщених осіб, перелічених в імплементаційному рішенні Ради ЄС про наявність масового напливу переміщених людей з України, можуть скористатися тимчасовим захистом на території Польщі. У такому випадку підтвердженням використання тимчасового захисту є довідка, видана Управлінням у справах іноземців.

ЄК пропонує продовжити захист українців у ЄС

У Єврокомісії зазначають, що такий крок забезпечить певність і підтримку для понад 4 мільйонів осіб, які користуються захистом у всьому ЄС.

Цю пропозицію Комісії тепер має прийняти Рада ЄС.

Нагадаємо, що ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року за одностайним рішенням держав-членів.

У Єврокомісії вважають, що причини для тимчасового захисту залишаються, і тому тимчасовий захист слід продовжити як необхідну відповідь на поточну нестабільну ситуацію, яка ще не сприяє безпечному та тривалому поверненню тих, хто користується тимчасовим захистом у Європі.

Скільки буде потрібно, Європейський Союз підтримуватиме Україну – солідарність, яка втілилася в наданні негайного статусу захисту для всіх тих, хто тікає від російської війни. Сьогодні, коли триває війна, ми просимо держави-члени знову зібратися разом і продовжити тимчасовий захист ще на рік, - зазначив віцепрезидент ЄК Маргарітіс Схінас.