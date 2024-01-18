Механизм временной защиты, введенный решением Совета ЕС в марте 2022 года сначала на один год, был снова продлен еще на один год – до 4 марта 2025 года. Следовательно, срок действия сертификатов временной защиты, выданных до сих пор в Польше, продлен на этот же период.

Польша продолжит помогать украинским беженцам

Польша продлила на год механизм временной защиты для граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года и остающихся на территории страны.

Об этом сообщает правительство Польши .

Как отмечается, механизм временной защиты, введенный решением Совета ЕС в марте 2022 сначала на один год, был снова продлен еще на один год – до 4 марта 2025 года. Следовательно, срок действия сертификатов временной защиты, выданных до этого времени, соответственно, продлен на этот же период.

Лица, получившие справку о временной защите от Управления по делам иностранцев со сроком действия 4 марта 2023, 4 сентября 2023 или 4 марта 2024, не должны подавать документы на получение новых документов. Эти сертификаты будут действительны до 4 марта 2025 года, – говорится в сообщении. Поделиться

Подчеркивается, что эти положения не дают правовых оснований для замены выданных удостоверений в связи с продолжением временной защиты. Документы содержат соответствующую отметку по продлению срока их действия по закону. Поэтому иностранцы, уже получившие удостоверения, могут и дальше использовать их как документы на жительство, подтверждающие их правовой статус.

В правительстве РП отметили, что иностранцы, на которых не распространяется действие Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, принадлежат к категории перемещенных лиц, перечисленных в имплементационном решении Совета ЕС о наличии массового наплыва перемещенных людей. из Украины могут воспользоваться временной защитой на территории Польши. В таком случае подтверждением использования временной защиты является справка, выданная Управлением по делам иностранцев.

ЕК предлагает продолжить защиту украинцев в ЕС

В Еврокомиссии отмечают, что такой шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам человек, пользующимся защитой во всем ЕС.

Это предложение Комиссии теперь должен принять Совет ЕС.

Напомним, что ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 по единодушному решению государств-членов.

В Еврокомиссии считают, что причины временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Европе.

Сколько потребуется, Европейский Союз будет поддерживать Украину – солидарность, которая воплотилась в предоставлении немедленного статуса защиты для всех бегущих от российской войны. Сегодня, когда идет война, мы просим государства-члены снова собраться вместе и продлить временную защиту еще на год, - отметил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.