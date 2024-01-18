Механизм временной защиты, введенный решением Совета ЕС в марте 2022 года сначала на один год, был снова продлен еще на один год – до 4 марта 2025 года. Следовательно, срок действия сертификатов временной защиты, выданных до сих пор в Польше, продлен на этот же период.
Польша продолжит помогать украинским беженцам
Польша продлила на год механизм временной защиты для граждан Украины, прибывших в Польшу после 24 февраля 2022 года и остающихся на территории страны.
Об этом сообщает правительство Польши .
Как отмечается, механизм временной защиты, введенный решением Совета ЕС в марте 2022 сначала на один год, был снова продлен еще на один год – до 4 марта 2025 года. Следовательно, срок действия сертификатов временной защиты, выданных до этого времени, соответственно, продлен на этот же период.
Подчеркивается, что эти положения не дают правовых оснований для замены выданных удостоверений в связи с продолжением временной защиты. Документы содержат соответствующую отметку по продлению срока их действия по закону. Поэтому иностранцы, уже получившие удостоверения, могут и дальше использовать их как документы на жительство, подтверждающие их правовой статус.
В правительстве РП отметили, что иностранцы, на которых не распространяется действие Закона о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны, принадлежат к категории перемещенных лиц, перечисленных в имплементационном решении Совета ЕС о наличии массового наплыва перемещенных людей. из Украины могут воспользоваться временной защитой на территории Польши. В таком случае подтверждением использования временной защиты является справка, выданная Управлением по делам иностранцев.
ЕК предлагает продолжить защиту украинцев в ЕС
В Еврокомиссии отмечают, что такой шаг обеспечит уверенность и поддержку более чем 4 миллионам человек, пользующимся защитой во всем ЕС.
Это предложение Комиссии теперь должен принять Совет ЕС.
Напомним, что ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 по единодушному решению государств-членов.
В Еврокомиссии считают, что причины временной защиты остаются, и поэтому временную защиту следует продолжить как необходимый ответ на текущую нестабильную ситуацию, которая еще не способствует безопасному и длительному возвращению тех, кто пользуется временной защитой в Европе.
Сколько потребуется, Европейский Союз будет поддерживать Украину – солидарность, которая воплотилась в предоставлении немедленного статуса защиты для всех бегущих от российской войны. Сегодня, когда идет война, мы просим государства-члены снова собраться вместе и продлить временную защиту еще на год, - отметил вице-президент ЕК Маргаритис Схинас.
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