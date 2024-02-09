Польша на полгода продлила временную защиту для украинских беженцев
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Мир
Дата публикации

Польша на полгода продлила временную защиту для украинских беженцев

Prawo.pl
Беженцы
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Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года, смогут пользоваться временной защитой еще полгода.

Украинские беженцы смогут еще полгода находиться в Польше

Сейм Польши проголосовал за постановление о продлении временной защиты для украинских военных беженцев до 30 июня 2024 года.

Об этом сообщает Prawo.pl.

Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года смогут пользоваться временной защитой еще полгода. Кроме этого, Сейм продлил налоговые льготы до конца года для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.

Это означает, что беженцы по войне с Украиной, пребывание которых считается легальным, имеют, среди прочего:

  • свободный доступ к рынку труда;

  • право на пользование семейными благами;

  • доступ к медицинской помощи;

  • возможность ведения бизнеса

Однако евродепутаты не согласились продлить срок действия временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2025 года согласно решению Совета ЕС.

Защита украинцев в Польше

Ранее сообщалось, что временную защиту в Польше могут продлить не на 6 месяцев. До 30 июня останутся разрешительные документы на жительство в Польше.

Украинцы массово уезжают из Польши. Только в декабре из системы социального страхования выбыли около 7 тыс. граждан Украины.

В последние месяцы отток украинцев из Польши в другие европейские страны усиливается. По данным польского Управления социального страхования (ZUS), в декабре 2023 года взносы уплатили 759 тыс украинских граждан – на 6,9 тыс человек меньше, чем в ноябре 2023-го. Хотя наибольший спад фиксировался в январе 2023 года, тогда снялись с регистрации в ZUS 8,2 тыс украинцев.

Всего в 2023 году количество застрахованных украинцев в Польше выросло на 13,4 тыс.

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