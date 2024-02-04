Польща посилює перевірки сільськогосподарських вантажів на кордоні з Україною

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський анонсував посилення контролю й активізацію перевірок української сільськогосподарської продукції, яка експортується до Польщі.

Польща анонсувала перевірки української агропродукції

Міністерство сільського господарства і розвитку опублікувало фото Секерського під час інспекції на пункті пропуску на польсько-українському кордоні.

Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства, — наголосили у міністерстві. Поширити

📢 Minister @CzSiekierski

zapowiada wzmocnienie kontroli i większą aktywizacje inspekcji.



💬 Nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy niespełniających wymogów produkcyjnych obowiązujących w UE, zagraża konkurencyjności polskiego rolnictwa❗️ pic.twitter.com/qHKRRi1JJ0 — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 4, 2024

Чеслав Секерський в межах перевірок відвідав пункти пропуску “Медика” і “Корчова”.

📢: Trwają inspekcje importu produktów rolno-spozywczych z Ukrainy.

Minister @CzSiekierski jest na przejściu granicznym w Medyce.

Wcześniej wizytował przejście w Korczowej. pic.twitter.com/xRzVSnBKNf — Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (@MRiRW_GOV_PL) February 4, 2024

На одному з пунктів пропуску міністр зустрівся з представниками організації аграріїв “Ошукане село”, яке раніше блокувало дорогу поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині”.

Напередодні, 3 лютого, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак відвідав пункт пропуску на кордоні з Україною. Там він поговорив з місцевими посадовцями та скаржився на якість української продукції.

Фермери анонсували новий страйк з блокадою ПП на кордоні з Україною

Польські фермери планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною.

9 лютого блокувати пункт пропуску «Захонь — Чоп» будуть і угорські фермери.

Вони виступають проти пропозиції Єврокомісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Вона передбачає квоти на мʼясо птиці, яйця і цукор. На них введуть мита, якщо їхній експорт перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки.

Раніше Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України, на що ЄК відмовила.