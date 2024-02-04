Польща посилює перевірки сільськогосподарських вантажів на кордоні з Україною
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Економіка
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Польща посилює перевірки сільськогосподарських вантажів на кордоні з Україною

Польща
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Джерело:  online.ua

Міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський анонсував посилення контролю й активізацію перевірок української сільськогосподарської продукції, яка експортується до Польщі.

Польща анонсувала перевірки української агропродукції

Міністерство сільського господарства і розвитку опублікувало фото Секерського під час інспекції на пункті пропуску на польсько-українському кордоні.

Надмірний імпорт сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає виробничим вимогам ЄС, загрожує конкурентоспроможності польського сільського господарства, — наголосили у міністерстві.

Чеслав Секерський в межах перевірок відвідав пункти пропуску “Медика” і “Корчова”.

На одному з пунктів пропуску міністр зустрівся з представниками організації аграріїв “Ошукане село”, яке раніше блокувало дорогу поблизу пункту пропуску “Медика-Шегині”.

Напередодні, 3 лютого, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзєйчак відвідав пункт пропуску на кордоні з Україною. Там він поговорив з місцевими посадовцями та скаржився на якість української продукції.

Фермери анонсували новий страйк з блокадою ПП на кордоні з Україною

Польські фермери планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною.

9 лютого блокувати пункт пропуску «Захонь — Чоп» будуть і угорські фермери.

Вони виступають проти пропозиції Єврокомісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Вона передбачає квоти на мʼясо птиці, яйця і цукор. На них введуть мита, якщо їхній експорт перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки.

Раніше Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України, на що ЄК відмовила.

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