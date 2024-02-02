Польські фермери заявили про новий страйк та блокаду кордону з Україною
Категорія
Економіка
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Польські фермери заявили про новий страйк та блокаду кордону з Україною

Вантажівки
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Джерело:  Солідарність

Польські фермери анонсували новий страйк на кордоні з Україною. Аграрії заявили, що незадоволені рішення Єврокомісії щодо України.

Що відомо про новий страйк польських фермерів

Польські фермери оголосили про новий загальнонаціональний страйк. Вони планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні.

Ініціатором виступила незалежна профспілка фермерів «Солідарність».

Наше терпіння скінчилося. Позиція Брюсселю в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти, — йдеться в заяві.

Фермери називають своє рішення вимушеним, бо їх не вдовольняє «пасивність польської влади, декларації про співпрацю з Європейською комісією і заяви про дотримання всіх рішень ЄК щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України».

Що відомо про блокаду українського кордону

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

6 січня польські аграрії припинили блокування пункту "Медика-Шегині", рух вантажівок було відновлено.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Додамо, що 31 січня Європейська комісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік, але також запропонувала ввести "запобіжник" для аграріїв з країн ЄС.

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