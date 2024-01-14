Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок на пропускному пункті «Сірет», розташованому навпроти українського пункту «Порубне» у Чернівецькій області.

Фермери у Румунії відновили блокаду руху українських вантажівок

13 січня румунські фермери також блокували пункт пропуску «Сірет». За даними румунських видань, вони вимагали від уряду субсидій щоб отримати можливість конкурувати з українською продукцією. Блокування тривало протягом шести годин і надвечір було припинене.

Раніше, із 23 листопада 2023 року на пункті пропуску Медика тривав протест польських фермерів. Вони пропускали лише кілька вантажівок на годину.

23 грудня до протестувальників на кордон приїхав міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський, який запевнив, що вимоги протестувальників виконають, відтак фермери призупинили страйк.

Що відомо про вимоги європейських фермерів щодо обмеження імпорту агропродукції з України

У спільній заяві зазначається, що у разі збереження введеного у травні 2022 механізму безмитного імпорту української агропродукції до ЄС під загрозою опиниться існування європейських фермерів.

Ми побоюємося, що, якщо цей механізм збережеться в його нинішньому вигляді, без адаптації, виживання європейських виробників в цілому буде поставлено під загрозу, - йдеться у документі. Поширити

Європейські сільгоспвиробники вимагають використання окрім морських також річкових коридорів для транспортування українського зерна до інших країн.

Також вони вимагають посилити фітосанітарний контроль на кордонах.

Крім того, пропонується впровадити механізми, які допомагали б визначати місце призначення української продукції і забезпечувати її потрапляння саме туди.

У той же час вони пропонують ввести пороги імпорту цієї продукції, засновані на рівні середніх значень 2021-2022 років, так, щоб все, що перевищує ці норми, могло тільки проходити через ЄС перед експортом в треті країни.