Румунські фермери розблокували рух вантажівок через ПП "Сірет"

Вдень 13 січня румунські фермери перекрили рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" навпроти українського ПП “Порубне”. Близько десятої вечора ДПСУ повідомила, що блокування знято.

Проїзд вантажівок через ПП “Сірет” у Румунії вільний

Блокування руху вантажних автомобілів через пункт пропуску "Порубне-Сірет" на території Румунії припинено.

Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок через пункт пропуску "Порубне-Сірет".

Пропуск вантажних та легкових автомобілів, пасажирських автобусів та пішоходів здійснюється встановленим порядком.

Нагадаємо, що сьогодні вдень румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет".

Румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет"

На території Румунії фермери блокують рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет". Причини та орієнтовна тривалість блокування невідомі. Ускладнення руху може бути в обох напрямках, – повідомили прикордонники. Поширити

За даними ДПСУ, зараз значної черги з вантажних транспортних засобів в напрямку України не відмічається.

На виїзд з України в Є-черзі зареєстровано 825 автомобілів.