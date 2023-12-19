Страйк польських перевізників. Більше 3 тис вантажівок очікують на кордоні в'їзду в Україну

Черги на польсько-українському кордоні не стають коротшими. 19 грудня зафіксовано біля 3,3 тис вантажівок на трьох КПП.
Польські перевізники продовжують страйкувати
У чергах на трьох контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Польщею на вʼїзд в Україну очікують понад 3,3 тисячі вантажівок
Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
У напрямку пункту пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною в бік України очікує проїзду 565 вантажівок. Речник нагадав, що наразі тимчасово припинилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України.
У е-черзі на виїзд з України станом на ранок було зареєстровано 770 вантажівок.
На кордоні з Угорщиною в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 220 вантажівок. А на кордоні з Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 950 вантажівок.
Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо
6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом вони повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.
9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок.
Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками та запропонувала їм компромісне розв'язання питання.
1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.
Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.
Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.
11 грудня на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.
18 грудня польські перевізники відновили блокування на кордоні у ПП "Дорогуськ – Ягодин".
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