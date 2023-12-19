Страйк польських перевізників. Більше 3 тис вантажівок очікують на кордоні в'їзду в Україну

Черги на польсько-українському кордоні не стають коротшими. 19 грудня зафіксовано біля 3,3 тис вантажівок на трьох КПП.

Польські перевізники продовжують страйкувати

У чергах на трьох контрольно-пропускних пунктах на кордоні з Польщею на вʼїзд в Україну очікують понад 3,3 тисячі вантажівок

Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За інформацією польських прикордонників у чергах стоять понад 3,3 тисячі вантажівок: Шегині – 1000, Рава-Руська – 350, Краківець – 550, Ягодин – 1400 вантажних транспортних засобів, – зазначив Демченко. Поширити

У напрямку пункту пропуску "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною в бік України очікує проїзду 565 вантажівок. Речник нагадав, що наразі тимчасово припинилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України.

У е-черзі на виїзд з України станом на ранок було зареєстровано 770 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 220 вантажівок. А на кордоні з Румунією в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 950 вантажівок.

Страйки на польсько-українському кордоні: що відомо

6 листопада польські перевізники розпочали страйк на польсько-українському кордоні. Згодом вони повністю заблокували проїзд вантажівок на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною.

9 листопада у Польщі відбулася зустріч урядовців і перевізників, які блокують кордон з Україною, однак вона завершилася нічим. Україна запропонувала польській владі запустити смуги для порожніх вантажівок.

Тим часом в уряді Польщі закликали Україну скасувати реєстрацію в е-черзі для порожніх вантажівок. Також польська міністерка зустрілася з протестувальниками та запропонувала їм компромісне розв'язання питання.

1 грудня заблоковані українські водії на польському кордоні провели перемовини з консулом. 4 грудня в пункті пропуску "Угринів - Долгобичув" відкрили проїзд для порожніх вантажівок.

Унаслідок блокування протестувальниками кордону з Україною експорт через ці пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.

Згодом стало відомо, що заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуть в Україну залізницею. Ввечері 7 грудня Укрзалізниця відправила до Польщі перший контрейлерний поїзд з вантажівками, до складу якого ввійшли 23 платформи із 13 завантаженими тягачами та напівпричепами.

11 грудня на кордоні Польщі та України розблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Однак ввечері того ж дня протестувальники фурою перекрили розблокований перехід.

18 грудня польські перевізники відновили блокування на кордоні у ПП "Дорогуськ – Ягодин".