Забастовка польских перевозчиков. Более 3 тыс грузовиков ожидают на границе въезда в Украину

Очереди на польско-украинской границе не становятся короче. 19 декабря зафиксировано около 3,3 тыс грузовиков на трех КПП.

Польские перевозчики продолжают бастовать

В очередях на трех контрольно-пропускных пунктах на границе с Польшей на въезд в Украину ожидают более 3,3 тыс грузовиков

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

По информации польских пограничников в очередях стоят более 3,3 тыс грузовиков: Шегини – 1000, Рава-Русская – 350, Краковец – 550, Ягодин – 1400 грузовых транспортных средств, – отметил Демченко. Поделиться

В направлении пункта пропуска "Ужгород" на границе со Словакией в сторону Украины ожидает проезда 565 грузовиков. Спикер напомнил, что сейчас временно прекратилась блокировка движения грузовых транспортных средств, следующих из Украины.

В е-очереди на выезд из Украины на утро было зарегистрировано 770 грузовиков.

На границе с Венгрией в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Тиса" ожидало проезда 220 грузовиков. А на границе с Румынией в сторону Украины в направлении пункта пропуска "Порубное" ожидало проезда 950 грузовиков.

Забастовки на польско-украинской границе: что известно

6 ноября польские перевозчики начали забастовку на польско-украинской границе. Затем они полностью заблокировали проезд грузовиков на двух пунктах пропуска на границе с Украиной.

9 ноября в Польше состоялась встреча чиновников и перевозчиков, блокирующих границу с Украиной, однако она завершилась ничем. Украина предложила польским властям запустить полосы для пустых грузовиков.

Между тем, в правительстве Польши призвали Украину отменить регистрацию в е-очереди для пустых грузовиков. Также польское министерство встретилось с протестующими и предложило им компромиссное решение вопроса.

1 декабря заблокированные украинские водители на польской границе провели переговоры с консулом. 4 декабря в пункте пропуска "Угринов – Долгобычев" открыли проезд для пустых грузовиков.

В результате блокирования протестующими границы с Украиной экспорт из-за этих пунктов пропуска снизился на 40%, а госбюджет Украины потерял 9,3 млрд грн из-за недопоступления таможенных платежей.

Впоследствии стало известно, что заблокированные на границе с Польшей грузовики вернут в Украину по железной дороге. Вечером 7 декабря Укрзалізниця отправила в Польшу первый контрейлерный поезд с грузовиками, в состав которого вошли 23 платформы с 13 загруженными тягачами и полуприцепами.

11 декабря на границе Польши и Украины разблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск". Однако вечером того же дня протестующие фурой перекрыли разблокированный переход.

18 декабря польские перевозчики возобновили блокировку на границе в ЧП "Дорогуск - Ягодин".