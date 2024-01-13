Румынские фермеры разблокировали движение грузовиков через ПП "Сирет"

Днем 13 января румынские фермеры перекрыли движение грузовиков в пункте пропуска "Сирет" напротив украинского ПП "Порубне". Около десяти вечера ГПСУ сообщила, что блокировка снята.

Проезд грузовиков через ПП "Сирет" в Румынии свободный

Блокировка движения грузовых автомобилей через пункт пропуска "Порубне-Сирет" на территории Румынии приостановлена.

Об этом сообщает Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Румынские фермеры прекратили блокировку движения грузовиков из-за пункта пропуска "Порубне-Сирет".

Пропуск грузовых и легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в установленном порядке.

Напомним, что днем румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет".

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"

На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях, – сообщили пограничники. Поделиться

По данным ГПСУ, сейчас значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается.

На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.