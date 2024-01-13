Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"

На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях, - сообщили пограничники. Поделиться

По данным ГНСУ, сейчас значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается.

На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме, добавили пограничники. Поделиться

Запрет импорта украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 г. ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.