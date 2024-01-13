Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"
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Мир
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Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"

ГПСУ
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Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", напротив украинского "Порубное", заблокировано.

Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"

На территории Румынии фермеры блокируют движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет". Причины и ориентировочная продолжительность блокировки неизвестны. Усложнение движения может быть в обоих направлениях, - сообщили пограничники.

По данным ГНСУ, сейчас значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается.

На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.

Пропуск легковых автомобилей, пассажирских автобусов и пешеходов осуществляется в обычном режиме, добавили пограничники.

Запрет импорта украинского зерна

Напомним, часть стран ЕС весной 2023 г. ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.

При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.

После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.

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