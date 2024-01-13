Движение грузовиков через румынский пункт пропуска "Сирет", напротив украинского "Порубное", заблокировано.
Румынские фермеры заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Сирет"
По данным ГНСУ, сейчас значительная очередь из грузовых транспортных средств в направлении Украины не отмечается.
На выезд из Украины в Е-очереди зарегистрировано 825 автомобилей.
Запрет импорта украинского зерна
Напомним, часть стран ЕС весной 2023 г. ввела запрет на импорт украинского зерна. Это было связано с тем, что импорт сильно влиял на цены на внутренних рынках государств.
При этом позже решение было введено на уровне Еврокомиссии для Польши, Словакии, Венгрии, Болгарии и Румынии. Оно действовало до 15 сентября.
После этого ожидалось, что запрет импорта будет отменен. Но Польша, Венгрия и Словакия решили продолжить подобные меры в одностороннем порядке.
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