Польские фермеры снова заблокировали движение на пункте пропуска "Шегини-Медика"

Польские фермеры возобновили акцию протеста на пункте пропуска "Шегини-Медика". С 09.00 4 января они начали блокировать движение в пункте пропуска.

Что происходит на границе

Как сообщили в Госпогранслужбе, осложнения в движении транспорта возможны как на выезд из Польши, так и на въезд.

На этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 800 грузовиков, – говорится в сообщении. Поделиться

Как заявил лидер протестующих Роман Кондрув, они будут пропускать по три грузовика в час. Также без задержек обещают пропускать гуманитарные грузы и машины с скоропортящимися товарами. Легковые автомобили и автобусы могут пересекать границу в обычном режиме.

Предварительно протест будет продолжаться до 3 февраля.

Вместе с тем в польских СМИ уже появилась информация, что фермеры из ассоциации "Обманное село" возобновили блокировку пункта пропуска в "Медице".

Мы хотим подписать соглашение, двустороннее соглашение, то есть между министерством и фермерами, если такое соглашение будет подписано, протест будет приостановлен как можно быстрее, – заявил лидер протестующих Роман Кондров, – передает Polsat News. Поделиться

По его словам, на этот раз акция протеста будет иметь более жесткую форму - через час будут пропускать только один грузовик из очереди.

Какие требования польских фермеров

3 января польские фермеры заявляли, что возобновят блокаду пункта пропуска "Медика - Шегини" 4 января, если не получат письменных гарантий выполнения их требований.

В частности, они требуют дотаций на покупку кукурузы и оставить сельскохозяйственный налог без изменений. Лидер протестующих заверил, что "письменные гарантии автоматически прекратят блокаду пункта пропуска".

В свою очередь, в польском правительстве пообещали, что будут пытаться убедить забастовщиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.