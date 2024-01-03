Польские фермеры намерены возобновить блокаду пропуска "Медика-Шегини"

С 4 января польские фермеры из организации "Обманутое село" собираются восстановить блокаду пункта пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Фермеры хотят заблокировать ПП "Медика-Шегини"

Лидер организации Роман Кондрув в комментарии агентству PAP сказал о намерении возобновить протест.

Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены, поэтому мы продолжаем протест. Поделиться

Накануне в Медику приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, заверивший, что требования фермеров будут выполнены.

Кондрув хотел получить письменное заверение, чего, по его словам, не произошло.

Польские фермеры требуют от правительства страны субсидий на кукурузу, увеличения ликвидных кредитов для фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Кондрув сказал, что на этот раз протест будет более жестким – будут пропускать по одному грузовику в час.

Блокада проезда грузовиков в Украину.

6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков вблизи трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчёва - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

Они требуют возобновить разрешения украинских перевозчиков, которые были отменены соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Польские фермеры из "Обманутое село" начали блокаду пункта пропуска в Медике 23 ноября 2023 года.

24 декабря польские фермеры приостановили акцию протеста на одном из пограничных пунктов, однако, несмотря на это, дальнобойщики продолжают блокировать три других.

В конце декабря в правительстве Украины и Польши согласовали план действий по разблокированию границы.