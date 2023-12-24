Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска «Медика – Шегини»

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" завершилась.

Движение грузовиков возобновили

Протест завершился 24 декабря в 09:30.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Блокада движения грузовиков на границе с Украиной

6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков вблизи трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

Они требуют возобновить разрешения украинских перевозчиков, которые были отменены соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Местные власти запретили проводить забастовки на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", но позже суд отменил такое решение и забастовка возобновилась 18 декабря.

22 декабря Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы к Рождеству. В Министерстве восстановления Украины заявили, что удалось достичь понимания компромиссных решений с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши.

Следующим этапом должны стать переговоры польской Мининфраструктуры с протестующими.