Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска «Медика – Шегини»
Категория
Мир
Дата публикации

Польские фермеры завершили блокировку перед пунктом пропуска «Медика – Шегини»

ГПСУ
граница
Read in English
Читати українською

По информации от Пограничной стражи Республики Польша, акция протеста перед пунктом пропуска "Медика - Шегини" завершилась.

Движение грузовиков возобновили

Протест завершился 24 декабря в 09:30.

Оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств в направлении въезда в Украину осуществляется в обычном режиме.

Пограничники совместно с работниками контрольных служб работают, чтобы обеспечить пропуск максимального количества грузовиков.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.

Блокада движения грузовиков на границе с Украиной

6 ноября польские перевозчики заблокировали движение грузовиков вблизи трех пунктов пропуска на границе с Украиной: "Корчева - Краковец", "Гребенное - Рава-Русская", "Дорогуск - Ягодин".

Они требуют возобновить разрешения украинских перевозчиков, которые были отменены соглашением с Евросоюзом до 30 июня 2024 года.

Местные власти запретили проводить забастовки на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", но позже суд отменил такое решение и забастовка возобновилась 18 декабря.

22 декабря Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы к Рождеству. В Министерстве восстановления Украины заявили, что удалось достичь понимания компромиссных решений с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши.

Следующим этапом должны стать переговоры польской Мининфраструктуры с протестующими.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша предоставила Германии доказательства причастности РФ к подрыву "Северных потоков"
Северный поток
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе — заявление
польско-украинская граница
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границ
очередь

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.