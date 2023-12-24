Польські фермери завершили блокування перед пунктом пропуску «Медика – Шегині»

За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща, акція протесту перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» завершилася.

Рух вантажівок відновили

Протест закінчився 24 грудня о 09:30.

Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у напрямку вʼїзду в Україну здійснюється у звичайному режимі.

Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування міжнародних перевезень.

Блокада руху вантажівок на кордоні з Україною

6 листопада польські перевізники заблокували рух вантажівок поблизу трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною: "Корчова – Краківець", "Гребенне - Рава-Руська", "Дорогуськ – Ягодин".

Вони вимагають відновити дозволи для українських перевізників, що були скасовані угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

Місцева влада заборонила проводити страйки на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ", але пізніше суд скасував таке рішення і страйк відновився 18 грудня.

22 грудня Україна і Польща погодили план дій щодо розблокування кордону до Різдва. У Міністерстві відновлення України заявили, що вдалося досягти розуміння щодо компромісних рішень з новим керівництвом Міністерства інфраструктури Польщі.

Наступним етапом мають стати переговори польського Мінінфраструктури з протестувальниками.